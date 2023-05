Beppe Convertini in ospedale: “Faccia distrutta!” Foto

Beppe Convertini, noto conduttore Rai, è finito in ospedale in seguito ad un incidente avuto in moto. Convertini ha pubblicato alcuni scatti sul suo account Instagram dove si mostra in un letto d’ospedale con delle fasce in viso. Ma cos’è successo. Il conduttore ha raccontato che ha avuto un grave incidente in modo è ha riportato delle ferite in faccia.

“Buongiorno amici, come va? Io purtroppo sono in ospedale da due giorni. Ecco che ti succede quando sei in moto e un’automobile ti taglia la strada… Ma grazie al dottor Domenico Scopelliti e al personale del San Filippo Neri a Roma il mio naso e occhio sono tornati al loro posto!”.

Il 51enne ha riferito che dopo l’incidente ha continuato a lavorare, per il senso del dovere insegnatogli. Ha portato degli occhiali mentre registrava linea verde e alcuni spot, ma ora è stato costretto a fermarsi per sottoporsi all’intervento, che era strettamente necessario: “Infatti mi avete visto con gli occhiali da vista, per tentare di coprire, registrare Linea Verde, uno spot e tanti altri lavori. Ora mi sono fermato per qualche giorno perché non potevo fare altrimenti e mi sono operato.” L’esperienza in ospedale per Convertini è stata formativa, ha fatto degli incontri speciali e ha invitato tutti a ricordare quanta sofferenza esiste.

Beppe Convertini operato: ecco come sta oggi

Il noto conduttore di Linea Verde ha svelato d’essersi sottoposto ad un delicato intervento al viso. L’incidente subito qualche settimana fa gli ha causato dei danni e non ha potuto sottrarsi all’operazione. Ora sta decisamente meglio anche se la convalescenza sarà impegnativa.

Il 51enne si è mostrato sui social per raccontare il suo vissuto personalmente e ha voluto rassicurare tutti coloro che gli vogliono bene sulle sue condizioni. Ora guarda al futuro con ottimismo: presto tutto sarà passato e sarò solo un brutto ricordo.