Bere questa bevanda due volte al giorno potrebbe far salire la pressione

Una nuova ricerca, pubblicata dall’American Heart Association ha scoperto la correlazione tra questa bevande e il rischio di aumento di ipertensione, ecco i dettagli.

Lo studio ha spiegato che i soggetti affetti da diabete di tipo 2, che bevono tra le 8 e le 14 bevande alcoliche alla settimana hanno il 79% di probabilità in più di aumentare la loro pressione alta, il 66% di probabilità in più di sviluppare ipertensione allo stadio 1 e il 62% in più di sviluppare ipertensione allo stadio 2.

Dettagli sulla ricerca

Per condurre lo studio, è stato analizzato un campione di 10.000 soggetti adulti affetti da diabete di tipo 2. Il 61% del campione era composto da uomini, e l’età media dei partecipanti era di 63 anni. Tutti affetti da diabete di tipo 2 da almeno 10 anni e considerati ad alto rischio di problemi cardiovascolari, come ictus ed infarti.

I soggetti erano divisi in 3 gruppi, a seconda della quantità di alcol assunto settimanalmente: da 1 a 7 drink a settimana (consumo leggero), da 8 a 14 drink (consumo moderato) o da 15 drink in poi (consumo pesante). Il consumo di alcolici non si è rivelato immediatamente associato all’aumento della pressione sanguigna, ma ad un aumento del rischio di avere la pressione sanguigna più alta.

La ricerca in questione, è la prima ad aver messo in correlazione l’assunzione di alcol e l’ipertensione nei pazienti di tipo 2, infatti gli studi precedenti non mettevano in luce chiaramente l’effettivo legame tra la pressione alta ed un consumo moderato di alcol, ha spiegato l’autore senior dello studio Matthew J. Singleton, MD, MBE, MHS, M.Sc., chief electrophysiology fellow di Wake Forest University School of Medicine di Winston-Salem, North Carolina. I risultati desumibili dallo studio, sono stati poi illustrati dallo stesso Singleton: “Anche se il consumo di alcol da leggero a moderato può avere effetti positivi sulla salute cardiovascolare nella popolazione adulta generale, il consumo di alcol sia moderato che pesante sembra essere indipendentemente associato a maggiori probabilità di ipertensione tra i soggetti con diabete di tipo 2“.