Bergamo, ragazzo di 26 anni muore in un’escursione

Un giovane di soli 26 anni ha perso la vita presso la località di Carona, situata nella provincia di Bergamo. Il dramma è avvenuto tra il maestoso Pizzo Becco e l’imponente struttura della centrale Enel Green Power, a pochi passi dalle sponde del lago di Sardegnana. In uno scenario di montagne e paesaggi mozzafiato, il giovane escursionista ha incontrato un destino infausto.

L’intervento dei soccorsi

Le squadre specializzate del soccorso alpino e speleologico sono prontamente intervenute tramite elicottero per offrire aiuto, ma purtroppo per il giovane escursionista non c’era speranza di salvezza.

La dinamica dell’evento si è rivelata, infatti, subito infausta: il giovane stava passeggiando in compagnia di un’amica quando, per cause ancora da accertare, hanno deviato dal sentiero prestabilito.

La dinamica dell’incidente

Invece di seguire il percorso ad anello che avrebbe condotto al rifugio Calvi e successivamente riportato a Carona, si sono inavvertitamente diretti verso nord. Raggiungendo un’altitudine di 1.850 metri, il giovane è incappato in una caduta fatale, precipitando per oltre 80 metri in una zona impervia. La sua compagna, miracolosamente illesa, ha tempestivamente richiesto soccorso al Centro di Soccorso Alpino.

L’intervento è stato rapido ma inefficace nella salvaguardia della vita del giovane escursionista. Nonostante gli sforzi del personale medico, la sua vita è stata tragicamente spezzata.

Le autorità locali, tra cui i carabinieri di Branzi e le squadre specializzate del Soccorso Alpino Valle Brembana, sono state prontamente allertate. Un elicottero è stato dispiegato in volo da Milano per contribuire agli sforzi di soccorso.Dopo le formalità mediche e burocratiche necessarie, il corpo del giovane è stato recuperato e trasportato alla piazzola di Carona, dove sarebbe stato trasferito nella camera mortuaria.