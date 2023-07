Berlusconi, aperto il testamento: “Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà”

Nella mattinata è stato reso noto il contenuto del testamento di Silvio Berlusconi. L’ex premier e imprenditore di successo ha dato disposizione in merito ad alcuni suoi immobili, beni e liquidità tenendo conto delle persone che gli hanno sempre dimostrato affetto. Nei giorni scorsi Piersilvio ha smentito la sua volontà di scendere in politica e ha anche negato di voler vendere Mediaset.

Insieme ai fratelli ha preso delle decisione comuni, nel rispetto l’uno dell’altra. A quanto pare Marina e Piersilvio, figli della stessa madre, avranno la maggioranza delle quote di Fininvest mentre Barbara, Luigi e Eleonora avranno quanto loro dovuto rispetto anche ai termini di legge. Sorprende soprattutto il lascito predisposto per Marta Fascina, Marcello dell’Utri e Paolo Berlusconi. Nella missiva predisposta dall’imprenditore alcune indicazioni in merito:

“Dalle vostre eredità di tutti i miei beni dovreste riservare queste donazioni a: 1) Paolo Berlusconi: euro 100 milioni; 2) a Marta Fascina: euro 100 milioni; 3) a Marcello dell’Utri: euro 30 milioni. Per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me”. Questo quanto riportato da testate autorevoli come il Corriere della sera. La lettera spiega anche la suddivisione delle quote agli eredi legittimi e l’abbraccio affettuoso dell’ex premier ai suoi figli: “Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà”.

Marina Berlusconi: “Nessun figlio ha il controllo solitario”

In una nota stampa Marina Berlusconi ha voluto sottolineare che nessun figlio ha il controllo solitario della holding e che ognuno ha il suo spazio nell’azienda: “Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi, ricevuta lettura delle volontà testamentarie del padre Silvio Berlusconi, informano che da esse risulta che nessun soggetto deterrà il controllo solitario indiretto su Fininvest spa, precedentemente esercitato dal padre stesso”.

Un dettaglio non indifferente che prova che i fratelli sono uniti nel prendere tutte le decisioni finalizzate a tutelare quello che il padre ha creato con impegno e fatica. Anche Piersilvio durante la conferenza stampa di Mediaset ha ribadito quanto lui e i suoi fratelli sono uniti.