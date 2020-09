Berlusconi verrà ricoverato per 10 gg al San Raffaele

Il ricovero sarebbe stato predisposto in via precauzionale

Silvio Berluconi dovrà essere ricoverato per almeno una decina di giorni, è quanto riporta il Corriere della Sera, che ci tiene comunque a precisare che si tratta di un passaggio necessario date le sue condizioni attuali di salute. Inoltre, il Cavaliere, ne è già stato informato.

Dopo aver riscontrato la positività del leader di Forza Italia al coronavirus mercoledì scorso, è arrivato il ricovero nella giornata successiva. Alberto Zangrillo, che si occupa delle cure, ha spiegato che il ricovero è indispensabile per chi ha patologie pregresse e un’età avanzata. Non ci sarebbe, quindi, nulla di allarmante nel suo quadro clinico: la polmonite bilaterale che ha colpito Berlusconi sarebbe solo allo stadio iniziale, ed il soggetto si sarebbe mostrato in questi giorni reattivo alle cure ricevute e non in cattive condizioni.

Il Cavaliere non è in terapia intensiva

Il ricovero di 10 giorni o più, secondo Zangrillo, sarebbe funzionale solo al monitoraggio della reazione di Berlusconi alle cure, e del percorso di ripresa dopo aver contratto l’infezione. Il cavaliere, comunque, non è in terapia intensiva. Già prima del ricovero, dopo aver scoperto di essere stato contagiato, il Cavaliere aveva espresso la sua volontà e necessità di continuare a lavorare, ovviamente senza uscire di casa come vuole il protocollo di quarantena obbligatoria a seguito della scoperta di un contagio. Infatti, Berlusconi ha inizialmente dichiarato di sentirsi bene, e di essere asintomatico.

Solo lo stato febbrile riscontrato il giorno successivo aveva allertato il suo medico curante, appunto Alberto Zangrillo, che aveva disposto una tac ai polmoni presso il San Raffaele, auspicando un rientro tempestivo presso la sua abitazione. A seguito di una verifica, però, è stata scoperta una polmonite sopraggiunta in seguito, che ha condotto Zangrillo a predisporre un ricovero. “Si tratta di un blando coinvolgimento polmonare, e Berlusconi è un soggetto a rischio per età e patologie pregresse. Ma la situazione è tranquilla e confortante” sono state le parole del medico a riguardo.

Leggi anche: Emilio Fede commenta la positività di Berlusconi: le parole del giornalista