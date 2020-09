Emilio Fede commenta la positività di Berlusconi: le parole del giornalista

Raggiunto d’alcuni organi di stampa nella sua casa dove si trova agli arresti domiciliari Emilio Fede ha commentato la notizia che nel tardo pomeriggio di ieri ha rivelato la positività al Covid di Silvio Berlusconi. Il giornalista è stato intervistato da La Stampa a cui ha rivelato la sua sorpresa nell’apprendere che l’ex premier aveva contratto il Coranavirus.

Emilio Fede ha rivelato d’aver sentito Berlusconi qualche settimana fa e che gli aveva proposto di raggiungerlo in Francia, ma lui era impossibilitato visto i vincoli giudiziari a cui è sottoposto, come riporta Ilfattoquotidian.it : “Lui era ancora in Francia. Mi ha detto che non era più a casa di Marina e aveva affittato una proprietà con la piscina per stare più comodo. Mi ha anche proposto di raggiungerlo. Alla nostra età, lui un anziano e io un vecchio, ci ho pensato, ma poi gli ho detto: tu hai ancora problemi giudiziari aperti, io sono ai domiciliari, ma dove andiamo?”.

Il giornalista poi ha escluso che a contagiare Berlusconi possano essere stati i figli che a suo avviso sono stati attenti e hanno usato tutte le accortezze dovute per proteggerlo. In merito a Briatore Fede non pensa che ci sia stato un nesso fra i due, ma non può escluderlo.

Emilio Fede: “Non so se sia stato Briatore a contagiare Berlusconi”

Emilio Fede ha commentato anche il rapporto esistente tra Silvio Berlusconi e Flavio Briatore, il giornalista non sa neanche quanto i due siano amici di conseguenza non può affermare con certezza che l’imprenditore abbia potuto contagiare Berlusconi: “Non so se sia stato Flavio. Con lui eravamo amici, ma da quando ho avuto problemi giudiziari non l’ho più sentito. Non so neanche se con Berlusconi siano tanto amici. Improbabile il contagio dai figli: gli vogliono bene, saranno stati attenti”.