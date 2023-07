Gfvip8, Piersilvio Berlusconi pone nuove regole a Signorini

I lavori in corso per realizzare la nuova edizione del GFVIP8 appaiono per Alfonso Signorini più impegnativi del previsto. L’Ad di Mediaset ha salvato il reality di Cinecittà nonostante la palese linea editoriale adottata dalla rete di evadere dal trash e da un certo tipo di televisione. Dopo i fatti dello scorso anno Piersilvio sta visionando le scelte di Signorini e ha posto alcune regole.

Com’è noto la prossima edizione del Gfivip avrà concorrenti noti ma anche nip. Secondo alcuni rumors Berlusconi avrebbe bocciato la lista presentatagli dal direttore di Chi, gli avrebbe chiesto di non scegliere concorrenti che siano popolari solo in rete, inoltre non devono avere profili Onlyfans attivi. Ad oggi è certo che l’Ad di Mediaset ha approvato il ruolo d’opinionista affidato a Cesara Buonamici.

La giornalista dovrebbe dare al format un contenuto meno trash e più composto. Sarebbe il primo gesto verso un cambiamento radicale del reality. Voci delle ultime ore confermano che Berlusconi avrebbe imposto un altro dictat che coinvolgerebbe i social. Secondo quanto riferito da Gianluca Paganotti, noto autore tv la dirigenza Mediaset ha imposto un comportamento anche ai fans dei vari vip nella casa.

GFVIP8, fans sotto controllo

Secondo quanto riferito i fans dei vari vip nella casa e le loro pagine social dovranno tenere un comportamento consono anche sui social, pena l’eliminazione del gieffino. Insomma Berlusconi vuole imporre un’immagine nuova al reality e spera in tal modo di ridimensionare anche gli hater sui social che in più occasioni hanno sconfinato con commenti fuori luogo.

Un’altra novità riguarda la casa del Grande Fratello che a quanto è stata rivoluzionata sotto molto aspetti. Gli ambienti saranno decisamente diversi. I fans del reality devono attendere ancora qualche settimana prima di vedere il loro programma preferito.