Tina Cipollari sfogo social: “Berlusconi? Ora parlo io”

Negli ultimi giorni si sono fatte insistenti le voci su Tina Cipollari e la sua presenza a Uomini e Donne. Prima della chiusura del daytime di Maria de Filippi, l’opinionista è stata confermata nel suo ruolo, ma oggi sembra che Pier Silvio Berlusconi le abbia posto dei limiti. A quanto pare la linea editoriale dei vertici Mediaset esige maggiore compostezza e meno trash, questa regola oltre a toccare format come il GFVIP sembra riguardare anche Tina e alcune sue pittoresche sfuriate.

In merito ai tanti pettegolezzi circolati in queste ore l’opinionista ha deciso di rompere il silenzio e di dire la sia in merito. La Cipollari ha pubblicato una storia dove rivela la sua versione dei fatti e prova a fare chiarezza: “Buongiorno a tutti. Stanca e annoiata da qualche mese di leggere dappertutto ”Tina troppo trash” “Piersilvio caccia Tina” “Tina fuori da Uomini e Donne” “Mediaset decide di dare un taglio all’opinionista di Maria De Filippi”. Volevo rassicurare e rispondere a tutte quelle persone che si riempiono la bocca e hanno scritto di me cose mai accadute, di licenziamenti o di rimproveri mai avvenuti, che purtroppo per loro, anche quest’anno, mi ritroveranno seduta al mio solito posto.”

- Advertisement -

Maria de Filippi non ha nessuna intenzione di perdere un personaggio vivace come Tina che a quanto pare non ha nessuna intenzione di ridimensionare alcuni suoi modi di fare. Certo è che la Cipollari è un volto consolidato di Uomini e Donne e immaginare il format senza di lei è davvero impensabile: “E vi dirò di più, talmente che mi hanno esasperata a leggere tutte queste fake news che sarò più carica pungente delle edizioni passate. Guai a chi parla, specialmente a sproposito! Buona estate a tutti, e un caro saluto a Piersilvio”.

Tina Cipollari smentisce il rumors

L’opinionista di Uomini e Donne ha garantito la sua presenza nel programma. Non ha nessuna intenzione d’andare via, ne tanto meno i vertici di rete le hanno chiesto di lasciare il format. E anche se qualcuno è convinto che Pier Silvio Berlusconi la voglia fuori da Mediaset, il rumors non è stato confermato.

- Advertisement -

Inoltre Berlusconi ha molta fiducia di Maria de Filippi e delle sue scelte professionali ed è consapevole che riuscirà a gestire al meglio la sua opinionista, certo che manterrà quel confine composto che la rete sta cercando d’imporre ai loro programmi.