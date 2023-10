Best Western seleziona personale in Italia e all’estero: le offerte di lavoro in corso

Best Western, una rinomata catena alberghiera con una solida presenza in Italia e in tutto il mondo, offre interessanti opportunità di lavoro per un’ampia gamma di professionisti.

Il settore alberghiero è un campo in continua crescita, offrendo possibilità di impiego per molte diverse figure lavorative e ambiti di studio. Best Western, con le sue numerose strutture in Italia e all’estero, è attivamente alla ricerca di personale altamente qualificato per soddisfare le crescenti esigenze del settore.

- Advertisement -

Best Western Lavora con noi

Attualmente, Best Western sta selezionando candidati per una vasta gamma di posizioni in diverse regioni italiane, compresi Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Veneto, Liguria, Basilicata, Sicilia e Trentino Alto Adige. Ecco alcune delle posizioni aperte al momento nella pagina Lavora con noi.

Addetto al Front Office

Addetto al ricevimento

Addetto alla Reception Hotel

Addetto Amministrazione e Contabilità

Addetto Ufficio Contabile Hotel

Aiuto Cuoco

Cameriera ai piani

Cameriere di Sala

Commis di sala

Cuoco Capo Partita

Demi Chef De Rang

Facchino Hotel

Front Office Manager

Impiegato di Ricevimento

Lavapiatti

Magazziniere, manutentore

Night Auditor

Portiere di notte in Albergo

Receptionist Turnante

Segretario di Ricevimento e Cassa turnante

Stage Ricevimento

Altre occasioni di lavoro

Presso la sede centrale di Best Western a Milano, sono aperte le selezioni per posizioni come Digital Product Specialist, Leisure Sales Specialist, Specialista controllo di gestione e Stage Interior Hotel Design.

- Advertisement -

Se desiderate lavorare all’estero, Best Western offre numerose opportunità in sedi internazionali, tra cui Europa, Stati Uniti, Canada, Africa, Asia, Australia, Messico e molti altri. Le posizioni all’estero includono Portieri notturni, Capi Ricevimento, Governanti, Sorveglianti notturni, Addetti Food & Beverage, Direttori Vendite, Hotel Manager, Camerieri ai piani e molte altre figure professionali.

Istruzioni per candidarsi

Per candidarsi, è possibile visitare la pagina “Best Western, Lavora con noi” sul sito web del gruppo Best Western e registrare il proprio curriculum vitae nell’apposito modulo (disponibile anche l’autocandidatura, selezionando massimo due profili professionali). È importante notare che è possibile scegliere tra opportunità di lavoro presso la sede del Gruppo, nelle strutture alberghiere in Italia o presso le sedi internazionali di Best Western International.

Best Western offre un ambiente di lavoro stimolante e la possibilità di crescere professionalmente in un settore in continua espansione. Se siete alla ricerca di nuove opportunità lavorative nel settore alberghiero, Best Western potrebbe essere la scelta ideale per voi.