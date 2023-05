Biagio Antonacci: “Ecco qual è il mio senso di colpa più grande”

Artista di talento tra i più amati dal pubblico, Biagio Antonacci è un’icona della musica italiana. Nel corso degli anni ha lasciato il segno nel panorama discografico italiano pubblicando brani di successo e conquistando le hit per settimane. Oggi il cantautore fa un bilancio della sua vita e al Corriere della sera ha rivelato alcuni retroscena del suo vissuto.

Antonacci ha ricordato che con i primi soldi guadagnati ha acquistato la casa ai suoi genitori, vedere il padre parcheggiare nel proprio posto auto lo ha reso fiero e certo d’aver intrapreso la strada giusta. Il cantante d‘Iris sognava di fare il batterista, non ha mai studiato musica ma gli piaceva ascoltare alcuni grandi artisti: “Fino a 10 anni ascoltavo solo Julio Iglesias in tutte le lingue. Era geniale, mi sono innamorato di lui, aveva una voce che portava serenità in famiglia: quando sentivo i miei che litigavano, gridavano e discutevano, io mettevo le sue canzoni e tutto finiva”.

- Advertisement -

Prima di conquistare il successo Biagio ha fatto due lavori: di giorno era geometra e nel suo tempo libero si dedicava alla musica. Fu un periodo impegnativo, ma anche formativo che il cantante ricorda con affetto. La popolarità è arrivata nel 1992 e lì qualcosa è cambiato: “Quando la gente ti ferma per strada, quando le ragazze piangono al solo vederti, diventa tutto assurdo. Per tre/quattro anni ho faticato a contenere l’ego, ho avuto la tentazione di pensare di esser il migliore. Mi ero montato la testa, ero stron*o con me stesso, mi sentivo superiore, sentivo che qualcuno dovesse restituirmi quello che non avevo avuto durante la gavetta, ma era una grande ca**ata. Poi con la paternità e la famiglia, torni a camminare con i piedi per terra”.

Biagio Antonacci: “Il mio senso di colpa verso l’ex Marianna“

Biagio ha parlato dei sui grandi amici come Eros Ramazzotti e Laura Pausini, ma anche del motivo per cui non ha ancora partecipato a Sanremo. Vorrebbe presentare un pezzo bello e originale ma poi teme l’eco mediatico.

- Advertisement -

Infine il cantante non nasconde d’aver provato un senso di colpa nei confronti dell’ex compagna Marianna Morandi, madre di due dei suoi figli: “Quando ho deciso di non vivere più nella stessa casa con la madre dei miei primi due figli. Provavo un grande senso di colpa per i figli. A volte chi rimane male non rema a favore, ma poi il tempo vince, l’amore vince”.