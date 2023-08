Bianca Atzei, le difficoltà dopo il parto: “Non mi piaccio”

Mamma dallo scorso Gennaio Bianca Atzei ha rilasciato un’interessante intervista a Cosmopolitan. La cantante ha parlato della gioia provata nel stringere il suo bambino, Noa Alexander, tra le braccia e di dedicarsi a lui in modo totale in questa fase della sua vita. Un momento magico per Bianca che insieme a Stefano Corti ha voluto fortemente questo bambino.

Come tutte le donne anche Bianca ha subito dei cambiamenti fisici dopo il parto. La gravidanza ha lasciato qualche traccia, che sicuramente con il tempo passerà. L’artista ha confessato che guardarsi allo specchio in questo momento non la fa stare bene, e se quando era incinta non ha sentito il peso del pancione oggi non vede il suo fisico come prima:

“Il fisico non è lo stesso, ovviamente, da prima della gravidanza. Ma se quando ero incinta in qualche modo accettavo il cambiamento perché era finalizzato a raggiungere un obiettivo, adesso è tutto più complicato: c’è da tenere insieme l’equilibrio mentale e quello fisico.” Ha poi aggiunto: “Non è facile vedere che non ti riprendi subito, che non hai tutte le forze. E poi manca il sonno, il poter dormire tutta la notte”.

Bianca Atzei: “Il riflesso di me non lo vivo benissimo”

Bianca Atzei non nasconde che quei pochi chili che le sono rimasti post parto non le permettono di vedersi bene. Inoltre per una serie di ragioni non può fare sport e questo è per lei un limite difficile d’accettare: “Sui social sembra tutto molto figo e molto bello, ma la verità è che il riflesso di me allo specchio non lo vivo benissimo. Prima mi sono sempre occupata del mio corpo, ma ora è difficile tra il mangiare e il non poter fare sport.

La cantante ha poi concluso: “E’ un insieme: la testa non è perfettamente tranquilla, il fisico è meno in forza perché è stanco. Mi accetto, ma non è guardarmi come vorrei”. Bianca non nasconde il suo momento personale critico anche se poi guardare il sorriso del piccola Noa al mattino la ripaga di ogni cosa.