Bianca Atzei mamma bis? La risposta della cantante

Mamma solo da qualche mese Bianca Atzei sta vivendo un periodo felice, ma anche molto impegnativo della sua vita. La giovane artista è oggi legata a Stefano Corti, consolidata Iena, che l’ha resa mamma lo scorso 18 Gennaio. I due avevano già provato ad avere un figlio, ma Bianca ha subito un aborto spontaneo. L’esperienza l’ha provata profondamente e l’ha resa ancora più desiderosa d’appagare il suo senso di maternità.

La cantante si occupa a tempo pieno del bambino. E’ molto contenta, ma è consapevole che appagare l’esigenze di un figlio è impegnativo e stancante. In conversazione social con alcuni suoi fans Bianca ha spiegato d’essere molto soddisfatta, la maternità l’ha cambiata in meglio e non può che essere grata di tanta gioia. A chi le chiede se desidera avere un altro bambino, l’Atzei ha risposto in modo sincero:

“Stefano me lo chiede ogni giorno… Ora non me la sento! Sto finendo di trovare il mio equilibrio psico fisico dopo il parto” Bianca ha poi dato consigli su come recuperare la forma fisica dopo il parto, lei aveva un pancione enorme e sicuramente il suo fisico ha risentito del cambiamento. Oltre ad un’alimentazione attenta Bianca pratica del pilates visto che ancora non può sottoporsi ad allenamenti intensi.

Bianca Atzei: “faccio tutto ciò che è possibile per vederlo felice“

Bianca Atzei ci tiene a sottolineare d’essere dedita al figlio. La cantante non nega che nonostante le attenzioni quotidiane sente che in alcune circostanze può mancare in qualcosa. E’ tuttavia convinta che sia naturale per ogni mamma cercare di dare il meglio e non sentirsi mai abbastanza:

“Non mi sento sbagliata e faccio ogni giorno tutto quello che posso per vederlo felice. La sensazione che posso avere è paura di mancare in qualcosa perché quello che conta per me è la sua serenità prima di ogni cosa”.