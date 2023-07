Bianca Berlinguer a Mediaset: contratto stellare

Il piano di Piersilvio Berlusconi di dare alle reti di Mediaset un volto giornalistico di spessore sembra non trovare nessun tipo d’ostacolo. L’AD del Biscione non solo ha dato a volti come Veronica Genitli ruoli più consistenti dandole la conduzione de Le Iene, ma ha reclutato professionisti come Bianca Berlinguer che ha lasciato Rai 3 e la sua Carta Bianca per approdare a Mediaset.

In queste ore Dagospia ha rivelato alcuni dettagli del contratto concesso alla giornalista. Bianca per dire si a Berlusconi ha chiesto un compenso non proprio indifferente, richiesta che a quanto pare l’è stata concessa. Nei giorni scorsi Bianca Berlinguer ha motivato la sua scelta affermando d’aver subito alcuni disagi, non ha mai parlato di compenso. Secondo il sito di D’Agostino la giornalista percepirà un compenso stellare pari a quello di un direttore del telegiornale: circa 600 mila euro.

Bianca avrebbe ottenuto anche l’assunzione a tempo indeterminato di due delle sue collaboratrici più fidate. Concessioni che Piersilvio ha riconosciuto solo perchè crede nelle professionalità della giornalista che ha alle spalle una carriera eclettica e versatile oltre che origini famigliari che meritano stima e rispetto.

Bianca Berlinguer maggiori garanzie a Mediaset

La storica giornalista ha recentemente ammesso d’aver avuto alcuni contrasti in Rai e questo a prescindere dei vari governi e dirigenze di rete. Bianca ha più volte sottolineato d’aver ottenuto da Berlusconi maggiori garanzie e stabilità: aspetti questi che l’hanno indotta a non rifiutare la proposta. Ovviamente non si può ignorare il compenso.

Bianca Berliguer condurrà Stasera Italia su Rete 4, in seguito le sarà affidata la prima serata del martedi. Un talk che sarà coerente con il suo modo di fare tv e giornalismo, certa che non subirà nessuna pressione.