Biennale di Venezia: i Leoni d’oro tutti al femminile

Si chiama Chola Poblete ed è l’artista argentina che è stata insignita con una menzione d’onore alla Biennale di Venezia.

E’ la prima volta che questo accade alla Biennale nei confronti di un’artista trans.

- Advertisement -

Chola Poblete, felice, ha commentato “spero di riuscire ad aprire altre porte in modo che altre persone come me possano conquistare spazi e liberarsi dalle etichette”.

La seconda menzione è andata all’87enne Samia Halaby. Palestinese, è la pioniera dell’arte digitale.

- Advertisement -

Dunque, Leoni d’Oro per queste due donne eccezionali.

Samia Halaby è anche un’attivista. Ora vive a New York, pertanto, per l’attribuzione di questo riconoscimento si è collegata via skype.

- Advertisement -

Chola Poblete è stata scelta dalla giuria per il suo notevole impegno nei temi transgender in relazione alle popolazioni indigene e del Sud America. Rappresenta in assoluto ‘la prima volta’ per un’artista trans alla Biennale di Venezia.

I Leoni alla carriera, invece, sono stati assegnati all’artista turca Nil Yalter e all’italiana ma immigrata in Brasile, Anna Maria Maiolino.

Quest’ultima è italiana, calabrese, ma brasiliana di adozione. Ha dedicato il suo premio all’arte brasiliana dicendo “l’arte è come un’avventura per l’anima e io ci ho sempre creduto”.

Ha vinto il Leone d’oro anche l’Australia per il monumentale albero genealogico della First Nation disegnato con il gesso.