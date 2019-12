Biscocrema contro Nutella Biscuits: differenza negli ingredienti

È ormai ufficiale nei prossimi giorni sarà possibile acquistare i Biscocrema, i nuovi biscotti targati Barilla.

Il vice presidente Marketing dei brand “Pan di stelle e Mulino Bianco” sottolinea come tale scelta non sia una sfida lanciata nei confronti della Ferrero. Da un punto di vista concreto però l’introduzione sul mercato dei Biscocrema modificherà la posizione di monopolio assoluto dei Nutella Biscuits.

Come sono fatti i Biscocrema Barilla?

I Biscocrema sono formati da una dolcissima frolla al cacao (uguale a quella dei famosi biscotti pan di stelle) ed una gustosissima crema alla nocciola.

I nuovi Biscocrema non contengono tracce di olio di palma per diminuire i grassi saturi in eccesso. Sembra che essi saranno venduti in un involucro monoconfezione contenente due biscotti.

Barilla precisa che per preparare i Biscocrema verranno utilizzate solo ed esclusivamente nocciole Italiane, anche l’olio di Palma è stato sostituito con quello di girasole. Inoltre l’azienda ha precisato che in un futuro molto prossimo il 100% della farina di grano verrà acquistata presso un’impresa che si basa sull’agricoltura sostenibile.

Differenza con gli ingredienti di Nutella Biscuits

Crema alle NOCCIOLE e al cacao, abbiamo tra gli ingredienti l’olio di palma. Le NOCCIOLE sono il 13%, LATTE scremato in polvere 8,7%, cacao magro 7,4%, farina di FRUMENTO (32%). Un 9% é dato dallo zucchero di canna. Negli ingredienti troviamo anche il miele ma non é indicata la percentuale. Potete realizzare i Nutella biscuits fatti in casa con la ricetta originale.

Quando sarà possibile comprare i Biscocrema?

La novità di Barilla arriverà sugli scaffali dei supermercati solo a partire dalla metà di Gennaio 2020. L’azienda inoltre ha ribadito che a breve ci saranno le pubblicità televisive che illustreranno il prodotto sotto ogni aspetto.

Il prezzo dei Biscocrema sembra essere il medesimo di quello dei Nutella Biscuits, ovvero 2,99€. Ovviamente la scelta del costo è volta ad evitare una sorta di guerra di numeri tra i due colossi Made in Italy.

Ovviamente per conoscere il sapore dei nuovi biscotti targati Barilla non ci resta che attendere la metà di gennaio. Una domanda sorge spontanea, riusciranno a spodestare dal trono i Nutella Biscuits?



