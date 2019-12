Nutella biscuits fatti in casa, la ricetta facile

Non trovate i nutella biscuits? Vi presentiamo la ricetta per realizzarli a casa

I nutella biscuits sono il tormentone di questo momento, sono così difficili da trovare che persino online si fa fatica a reperirli. Si tratta di un biscotto con una frolla croccante alla nocciola che racchiude un cuore morbido di nutella. É vero uno tira l’altro. Che ne dite di realizzarli in casa con una ricetta facile? La nostra fans Emanuela Campa, del gruppo Torte e salati facili e Veloci ci ha inviato la sua ricetta e foto.

Ingredienti per 10 nutella biscuits recipe:

100 gr di zucchero

80 gr farina di nocciole

125 gr di burro

1 uovo

225 gr di farina

1 pizzico di sale

1 punta di cucchiaino di lievito per dolci

3 gocce di essenza vaniglia

Procedimento ricetta nutella biscuits originale

Realizziamo insieme i biscotti nutella biscuits. Versate la farina mescolata con la farina di nocciole su un piano da lavoro, fate un buco al centro e aggiungete l’uovo, lo zucchero, qualche goccia di essenza di vaniglia, il pizzico di sale, una punta di lievito per dolci. Il burro va messo a tocchetti lungo il bordo.

Con una forchetta, mescolate gli ingredienti al centro, poi iniziate ad impastare con le mani trascinando il burro al centro. Continuate fino ad ottenere un panetto dalla consistenza liscia e compatta.

Farina di nocciole fatta in casa

Se volete realizzare la farina di nocciole tritate le nocciole tostate con 1 cucchiaio di zucchero.

Formate una palla e copritela con la pellicola trasparente, trasferite in frigorifero per almeno 30 minuti.

Stendete la pasta frolla sul piano da lavoro spolverizzato di farina, create dei dischetti. Ora si dovranno creare i gusci, come realizzarli? Adagiate ogni disco in una teglia per muffin imburrata ed infarinata, e create i bordi per i contenitori che dovranno includere la nutella. Bucherellate il fondo con una forchetta, inserite dei pirottini e sopra dei ceci. Lasciate in frigo per 20 minuti e poi infornate a 180 gradi per 10 minuti. ( controllate la cottura ).

Esiste anche un’altra tecnica per realizzare i gusci

Potete seguire un’altra tecnica, usate lo stampo per muffins al contrario e adagiate i dischi sul fondo dando una forma a cestino. Vi raccomando di ungere la base con del burro.

Con l’altra frolla, ritagliate i dischetti che serviranno per chiudere i nutella biscuits, dovranno essere più piccoli. Adagiateli su una teglia foderata con carta da forno e create un cuore centrale con un taglia pasta, dei taglietti sul bordo e al centro del cuore una N. Prima di infornare tenete la teglia 20 minuti in frigo cosi non perderanno la forma.

Nutella biscuits di Emanuela Campa

Infornate a 180 gradi forno statico già caldo per pochi minuti visto che la frolla va stesa sottile circa 4 mm. Fate attenzione alla cottura per non bruciare i biscotti.

Non resta che inserire in ogni guscio 1 cucchiaino di nutella ( dovrá essere morbida ) e chiudere con l’altro biscotto decorato. I nutella biscuits sono pronti da mangiare. Si possono conservare 4 giorni in un contenitore ermetico, se non li avete farciti con la nutella anche per 15 giorni. Continuate a seguirci per nuove e formidabili ricette.

Leggi anche: Nutella biscuits quanto zucchero contengono?