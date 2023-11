Biscotti al limone in friggitrice ad aria, così friabili che uno tira l’altro

I biscotti al limone in friggitrice ad aria sono una prelibatezza facilissimi da realizzare, basteranno solo 5 minuti di cottura per un risultato straordinario. Il profumo di limond sprigiona freschezza e gusto in ogni morso.

La preparazione di questi deliziosi biscotti al limone, sarà facile e veloce, inoltre otterrete una consistenza friabile. Per coronare il tutto, li rivestiremo con una glassa al limone, che donerà un tocco dolce e acidulo ai dolcetti. Ti consigliamo di provare anche i muffin al limone morbidissimi.

La cucina è arte

Ingredienti per i biscotti al limone in friggitrice ad aria

300 g di farina

150 g di zucchero a velo

150 g di burro

3 tuorli d’uovo

Buccia grattugiata di un limone bio

Un pizzico di sale

Estratto di vaniglia

Olio spray antiaderente per la friggitrice ad aria (per ungere le griglie)

Procedimento

Iniziate preparando la pasta frolla. In una ciotola, mescolate la farina, lo zucchero a velo, il burro freddo a cubetti, i tuorli d’uovo, la buccia di limone grattugiata, il pizzico di sale e l’estratto di vaniglia. Lavorate l’impasto fino a ottenere una consistenza omogenea. Potete anche ridurre le quantità a metà se lo desiderate.

Avvolgete la pasta in pellicola trasparente e fate riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

Dopo il riposo, stendete l’impasto su una superficie leggermente infarinata e create le forme dei biscotti a piacimento. Potete usare stampini per biscotti o semplicemente formare dei dischi.

Cottura

Preriscaldate la friggitrice ad aria a 170 gradi e ungete leggermente le griglie con olio spray antiaderente.

Disponete i biscotti sulle griglie della friggitrice ad aria e cuocete per circa 5 minuti o fino a quando saranno dorati e croccanti.

Una volta cotti, lasciateli raffreddare su una griglia o una teglia per dolci.

Come fare la glassa al limone

Per preparare la glassa al limone, avrete bisogno di:

Succo di limone

Zucchero a velo

In una ciotola, mescolate il succo di limone con lo zucchero a velo fino ad ottenere una consistenza liscia e spalmabile. Aggiungete il succo di limone gradualmente per ottenere la consistenza giusta.

Quando i biscotti saranno completamente raffreddati, spalmate la glassa al limone su ciascun biscotto. Lasciate asciugare per circa 15-20 minuti, in modo che si indurisca leggermente.

Consigli

Puoi personalizzare i biscotti aggiungendo scorze di limone candite nell’impasto per un tocco di freschezza extra.

Assicuratevi che i biscotti siano completamente raffreddati prima di applicare la glassa per evitare che si sciolga.

Conservate i biscotti al limone in un contenitore ermetico per mantenerli freschi e croccanti il più a lungo possibile.