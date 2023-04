Blanco attacca la Rai: “Hanno fatto un hype incredibile”

In occasione dell’uscita del suo nuovo album Innamorato, Blanco ha rilasciato una serie d’interviste. Il cantante ha parlato del suo nuovo lavoro definendolo di transizione e della realizzazione d’alcuni brani che probabilmente fra qualche anno non riconoscerà come suoi.

Il giovane artista ha poi ammesso d’aver duettato con Mina, anche se a distanza. Non l’ha mai vista, non si sono neanche parlati perchè hanno registrato in momenti diversi, ma il pezzo ha assunto connotati davvero strabilianti. Un brano che inizialmente non gli piaceva e che non voleva cantare. Blanco non ha potuto fare a meno ri dare la sua versione dei fatti su quello che è successo all’ultimo Festival di Sanremo.

L’episodio ha alzato un polverone mediatico rilevante tanto che Blanco è stato accusato da più parti. Il giovane artista ha ribadito che non tornerà all’Ariston, vuole conquistare la popolarità senza avvalersi della kermesse. E’ tuttavia convinto che quello che è successo è stato vantaggioso per la manifestazione. In proposito Blanco attacca la Rai affermando che la rete ha approfittato dell’accaduto per ottenere attenzione:

“La cosa veramente brutta non è stata quella dei calci alle rose. Ma il fatto che loro – tanti di loro, escluso Amadeus, che è stato buono – hanno giocato su questo incidente che ha fatto una hype incredibile a Sanremo. Hanno pensato di più a buttare merda su un ragazzo di vent’anni. Però intanto hanno intanto mangiato su questa cosa” ha dichiarato l’artista a Vanity Fair.

Blanco, ecco cos’è successo davvero sul palco di Sanremo

Blanco ha spiegato che anche durante le prove c’erano stati dei problemi tecnici. Gli è stato garantito che tutto sarebbe stato risolto, ma così non è stato. Durante l’esibizione ha poi tentato di segnalare l’anomalia, ma non ha ricevuto aiuto: “Ho guardato per chiedere aiuto, poi me la sono rimessa. Poi ho detto: non sento la voce, cosa che loro non hanno riportato perché sono dei paraculi. Anzi, mi hanno detto: vai avanti. Loro ti dicono: basta che alzi la mano e si rifà.

Ha poi precisato: “Non è vero, ci sono i tempi televisivi, tante cose. È una stronzata. Ovviamente mi sono inca***to, mi è partita la brocca. Era già previsto che spaccassi le rose nella mia esibizione, ma non così, poi è scivolata di mano la situazione”.