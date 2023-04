Bocconcini di salmone croccanti in friggitrice ad aria, la ricetta velocissima

I bocconcini di salmone croccanti in friggitrice ad aria sono un piatto gustoso e sano che può essere servito come antipasto, secondo piatto o come finger food per una cena informale. Questa ricetta è molto facile e veloce da preparare, e vi consente di ottenere un risultato croccante e saporito in pochi minuti.

Grazie alla panatura, i bocconcini diventeranno croccanti e piaceranno sia a grandi che piccini. Se non avete a disposizione del salmone potete utilizzare altre tipologie di pesce come per esempio del merluzzo.

Ringraziamo Mary Catania che ci ha fornito quest’ottima ricetta permettendoci di condividerla con tutti. Se volete provare altre leccornie ecco anche come fare le Bombe di patate filanti in friggitrice ad aria.

Come riconoscere un salmone fresco e buono?

Il salmone deve avere la pelle lucida, mentre se non è fresco sarà più spenta. La consistenza della carne del salmone dovrà essere compatta, ben attaccata alla lisca ed elastica al tatto.

Inoltre il colore dovrà essere arancione o rosato intenso, se appare di un colore pallido oppure opaco non è molto fresco.

Da non dimenticare di controllare gli occhi che devono essere brillanti e sporgenti, mentre le branchie appariranno rosse e umide.

Ingredienti bocconcini di salmone croccanti in friggitrice ad aria

500 g di filetto di salmone

2 uova

Sale q.b.

2 cucchiai di farina

Pangrattato

Olio EVO

Procedimento

Iniziate la preparazione dei bocconcini di salmone croccanti tagliando il filetto di salmone a cubetti tutti uguali e della dimensione desiderata.

In una ciotola, mischiate le uova con il sale e la farina, ottenendo un composto omogeneo.

Passate i bocconcini di salmone prima nell’uovo con farina, e poi nel pangrattato, premendo bene per far aderire il pangrattato alla superficie del pesce. Adagiate i bocconcini di salmone sulla carta da forno e irrorateli con un filo di olio evo oppure con dell’olio per friggitrice ad aria.

Cottura

Accendete la friggitrice ad aria e impostate la temperatura a 190°C. Quando la temperatura raggiunge il valore impostato, inserite i bocconcini di salmone croccanti e cuoceteli per circa 15 minuti, girandoli a metà cottura per garantire una cottura uniforme. Le tempistiche potrebbero variare in base alla marca e modello della vostra friggitrice.

Consigli

Prima di passare i bocconcini nell’uovo con farina, asciugateli bene con della carta da cucina per evitare che il pangrattato si stacchi durante la cottura.

Per ottenere una panatura ancora più gustosa, potete aggiungere al pangrattato delle spezie o delle erbe aromatiche a vostro piacimento. Noi consigliamo anche della buccia grattugiata di un arancia o di un limone.

Servite i bocconcini di salmone croccanti caldi, accompagnati da una salsa a base di yogurt greco, limone e erbe aromatiche oppure con una salsa al miele e senape.

Congelate i bocconcini

Fate una doppia dose e congelate i bocconcini di salmone panati. Oer non farli attaccare congelateli distanziati su un vassoio con carta forno, solo in seguito inseriteli in una bustina adatta ai congelati. Potete utilizzare i bocconcini di salmone quando vi serviranno cuocendoli sempre in friggitrice ad aria a 190 gradi per 20/25 minuti.

