Il salmone è uno dei pesci più apprezzati per la sua delicatezza e il suo sapore ricco di nutrienti. Per preparare il salmone in modo leggero e croccante, ti presentiamo la ricetta dei “Bocconcini di Salmone Croccanti in Friggitrice ad Aria“. Questo piatto delizioso è ideale per chi vuole gustare il pesce in una versione più leggera, senza rinunciare al gusto.

Questo piatto è perfetto per una cena in famiglia, una serata tra amici o come stuzzichino per un aperitivo.

Se adori la friggitrice ad aria non perdere le nostre ricette, siamo uno dei primi siti web che hanno iniziato a scrivere le ricette in friggitrice, ricordate che le nostre preparazioni sono realmente testate.

Gli ingredienti necessari sono facili da reperire e il risultato sarà sorprendente. Senza ulteriori indugi, vediamo come realizzare questi irresistibili bocconcini. Provate anche il gli spiedini di pesce.

Ingredienti bocconcini di salmone croccanti in friggitrice ad aria

500 g di salmone fresco, privato della pelle e tagliato a bocconcini

Sale q.b.

Olio extravergine di oliva

1 uovo

Corn flakes q.b. per la panatura

Procedimento

Prima di tutto, iniziate preparando i bocconcini di salmone. Tagliate il salmone a cubetti di dimensioni simili in modo che cuociano uniformemente.

Preparate una ciotola in cui sbattere l’uovo con un pizzico di sale, in un’altra ciotola, schiacciate leggermente i corn flakes fino a ottenere una panatura grossolana ma croccante. Aggiungete un pizzico di sale per esaltare il sapore.

Immergete ogni bocconcino di salmone nell’uovo sbattuto, in modo che sia ben ricoperto. Successivamente, passateli nella panatura di corn flakes, pressando leggermente per far aderire bene.

Disponete i bocconcini di salmone panati nella friggitrice ad aria oppure su una teglia precedentemente oleata.

Cottura

Accendete la friggitrice ad aria a 200°C , date un puff di olio sui bocconcini di salmone e cuocete a 200°C per circa 6 minuti o fino a quando saranno dorati e croccanti. A metà cottura girateli delicatamente.

Sfornate i bocconcini di salmone e lasciateli raffreddare per qualche istante prima di servirli. Potete accompagnarli con una salsa o con una fresca insalata.

Consigli

Potete aggiungere all’uovo un pizzico di pepe per dare un brio in piu al piatto.

Sono buonissimi da servire come aperitivo o finger food.