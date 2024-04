Boing le novità di aprile 2024

IO SONO GUMBALL – LO STUNT CON PROTAGONISTA IL MITICO GATTO BLU

Dal 1° aprile tutti i giorni dalle 19.00.

Approda un su Boing (40 del DTT) “Io sono Gumball”, lo stunt dedicato all’amato gatto blu.

La serie segue la vita quotidiana del dodicenne Gumball – un simpatico gatto blu simile a qualsiasi ragazzino della sua età – e della sua anticonvenzionale famiglia nella bizzarra città di Elmore.

Attorno a loro ruotano gli amici di Gumball, personaggi fuori dell’ordinario eppure vicinissimi all’immaginario quotidiano di ogni bambino: un pesce rosso come migliore amico, tra i compagni di scuola un tyrannosaurus rex, una nocciolina cheerleader e una banana, mentre una buffa scimmia è la bisbetica direttrice…

IL TRIO MUTANDA – I NUOVI EPISODI IN ESCLUCIVA PRIMA TV FREE

Dall’8 aprile dal lunedì al venerdì alle 14.00.

Arrivano in esclusiva Prima TV free su Boing (40 del DTT) i nuovi attesi episodi de “Il Trio Mutanda”, la serie d’animazione franco-belga (titolo originale La Vie en slip) ispirata all’omonimo fumetto di Steve Baker.

Stanchi di essere considerati degli sfigati fin dall’asilo,

i tre migliori amici J.P, Issa e Pedro sono determinati a fare tutto il possibile per ribaltare la loro immagine ed essere finalmente considerati dei fighi! Per farlo, avranno tutta l’ultima estate da “bambini” prima dell’inizio delle temutissime scuole medie.

Non sarà affatto semplice riuscire nel loro intento perché i tre undicenni sono estremamente goffi ma, combinando un guaio dopo l’altro, J.P, Issa e Pedro ce la metteranno tutta sfidando sé stessi in “missioni” come conquistare le ragazze, diventare campioni di videogame o dormire in tenda in mezzo alla natura selvaggia.

J.P è il più ambizioso e intraprendente della squadra, è un brillante stratega pieno di idee geniali: il suo obiettivo è aiutare gli altri a diventare cool esattamente come lui, la mancanza di autostima, infatti, non è un suo problema!

Issa, al contrario, è un ragazzino sensibile ed emotivo e spesso viene sopraffatto dalla paura e dallo stress, per questo il più delle volte perde il controllo della situazione.

Pedro, invece, è l’incarnazione della calma e della tranquillità; nulla può scalfire il suo essere ‘chill’. Immaginazione, idee strampalate, divertimento e l’assenza totale di paura fanno sì che Pedro sia sempre al centro delle missioni più spericolate e il suo aiuto è richiesto soprattutto quando ci sono delle ragazze carine di mezzo…

L’ambientazione della grande città, che rappresenta appieno la variegata società moderna, racconta di bambini e adulti provenienti dalle più disparate culture permettendo così ai giovani spettatori di riconoscersi ed immedesimarsi.

La diversità che la serie mostra mettendola al centro del racconto,

non riguarda solo le origini dei protagonisti – ispaniche e mediorientali per Pedro e Issa – ma anche i tanti e spassosissimi personaggi secondari e modelli genitoriali originali e lontani dal ‘classico’ concetto di famiglia.

In un susseguirsi di esilaranti e spassose situazioni all’insegna dell’avventura e la comedy, la serie – composta da 52 episodi – fa riflettere su quanto sia importante accettare sé stessi, evitare le omologazioni e trovare.

SERATA CINEMA

Ogni venerdì alle 19.50

Tutti i venerdì alle 19.50 prosegue su Boing (40 del DTT) l’appuntamento con i film dedicati ai bambini e a tutta la famiglia.

I protagonisti del mese saranno gli eroi DC!

Si parte il 5 aprile con “LEGO DC Super Heroes: Flash: Il fulcro della velocità”. Flash è incastrato in un ciclo temporale che lo costringe a rivivere lo stesso giorno più e più volte. Il supereroe deve trovare un modo per ripristinare il regolare corso del tempo e fermare Joker prima che tutto sia perduto.

Il 12 aprile sarà la volta di “Lego DC Shazam: Shazam contro Black Adam”. In città è arrivato il super eroe più giovane che ci sia: Shazam! Basta urlare “Shazam!” perchè Billy Batson, 10 anni, si trasformi in un super eroe adulto! Non ci vuole molto prima che Superman, Wonder Woman, Batman e il resto della Justice League se ne accorgano e lo invitino ad unirsi a loro. Combattendo i malvagi Mr. Mind e Black Adam, Billy imparerà a fidarsi degli altri.

Il 19 aprile da non perdere “Lego DC Super Heroes: Aquaman e la Justice League”.

Dopo aver perduto il trono di Atlantide, Aquaman deve sottrarsi alla minaccia delle Lanterne Rosse e capire cosa significa essere un eroe per salvare la Justice League.

A concludere il ciclo, il 26 aprile, “Lego DC: Justice League contro Bizarro League”.

Superman, Batman, Wonder Woman, Cyborg e Lanterna Verde combattono i cloni malvagi della Bizarro League alleati con Darkseid. Sarà compito degli eroi della Justice League salvare la galassia!

BOING (canale 40 del DTT)

nasce nel novembre 2004 dalla joint-venture tra RTI Mediaset e WarnerMedia. È il primo canale commerciale free al mondo ad essere dedicato ai bambini e ai ragazzi. Boing offre 24 ore su 24 una programmazione generalista di alta qualità con cartoni animati, film, serie TV e produzioni originali.

Sulla pagina Facebook/ Boing TV e il sito www.Boingtv.it, informazioni sul palinsesto, games, video, concorsi e operazioni speciali. Sulla Boing App – l’applicazione gratuita di Boing disponibile su Android (Google Play), iOS (Apple Store) e App Gallery di Huawei – i bambini possono inoltre guardare il canale lineare e fruire di un catalogo di video ed episodi disponibili on demand – rilasciati anche in lingua originale-, giochi e contenuti esclusivi.

