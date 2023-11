Boing le novità di dicembre 2023

SERATA CINEMA

Ogni venerdì alle 19.50

Tutti i venerdì alle 19.50 prosegue su Boing (40 del DTT) l’appuntamento con i film dedicati ai bambini e a tutta la famiglia.

L’8 dicembre da non perdere il film “Re Titti” (King Tweety) del 2022.

Prodotto dalla Warner Bros. Animation, Re Titti (King Tweety) è un’avventura comica ricca di divertimento e musica. Quando la regina delle Isole Canarie scompare, Titti diventa inaspettatamente il prossimo in linea per la corona. L’entourage di sua piccola altezza include la temeraria nonnina e l’astuto Silvestro, la cui fedeltà verrà messa alla prova quando scoprirà un sinistro complotto per eliminare per sempre Titti! Piume e pellicce voleranno in questa storia che dimostra che la regalità e la lealtà possono assumere molte forme e dimensioni.

Il 15 dicembre sarà la volta di “Doraemon – Il film: Nobita e le piccole guerre stellari”.

Un giorno d’estate, Nobita incontra un piccolissimo alieno di nome Papi. È il Presidente di un pianeta molto lontano di nome Pirika ed è arrivato sulla Terra fuggendo da un esercito ribelle. Doraemon e i suoi amici vengono però attaccati dalla nave da guerra spaziale nemica che sta inseguendo Papi! Così, decidono di partire verso lo spazio per andare a salvare il paese natale del loro nuovo amico!

Il 22 dicembre si prosegue con “Stand by Me Doraemon”,

il film del 2014 e primo lungometraggio in computer grafica dedicato al simpatico gatto spaziale creato dal mangaka Fujiko Fujio. Il film racconta la storia dell’amicizia tra Doraemon e Nobita partendo dal loro primo incontro.

Il 29 decembre arriva su Boing “Daffy Duck’s Quackbusters – Agenzia acchiappafantasmi”.

Duffy Duck riceve in eredità l’intero patrimonio di un ricchissimo milionario. Una clausola del testamento obbliga però il papero ad utilizzare i soldi non per fini personali ma per il bene pubblico. Questi allora, decide di aprire un’agenzia di acchiappafantasmi in società con Porky Pig, gatto Silvestro e Bugs Bunny.

Il 5 gennaio, in attesa dell’Epifania, da non perdere su Boing TAZ: ALLA RICERCA DELL’HAMBURGER.

Il film del 2023, prodotto da Warner Bros. Animation, vedrà protagonista il mitico Diavolo della Tazmania per un’epica avventura volta a trovare un ladro di cibo che sta mettendo in crisi la Tazmania.

TEEN TITANS GO! – EROE DELLA SETTIMANA

Dal 1° gennaio, dal lunedì al venerdì, alle 19.10.

A gennaio arriva su Boing (40 del DTT) un imperdibile stunt che vedrà protagonista ogni settimana uno dei mitici eroi di TEEN TITANS GO!

Tante straordinarie missioni per il gruppo di supereroi più simpatico e amato dai bambini (e non solo!) composto come sempre da: Robin, leader del gruppo che ama dirigere il team e, nonostante non abbia dei veri e propri super poteri, conosce le arti marziali e non si tira indietro difronte a nulla; Stella Rubia, una ragazza aliena dagli occhi verdi capaci di lanciare raffiche di energia quando si arrabbia; Cyborg, metà uomo e metà robot divenuto supereroe in seguito ad un intervento chirurgico non riuscito; Beast Boy – Bibi – migliore amico di Cyborg, diventato supereroe a causa di una malattia pericolosissima contratta nella giungla che gli ha dato la capacità di trasformarsi in qualsiasi animale; Corvina, un mezzo-demone che indossa sempre un mantello, figlia del potentissimo Trigon; ed infine Kid Flash, caratterizzato dalla sua velocità supersonica.

