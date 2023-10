Boing le novità di novembre 2023

WILD THINGS – IL BOSCO DEI PIÙ-PAZZI – LA 2° EDIZIONE IN ECSLUSIVA PRIMA TV

Tutti i mercoledì alle 19.40. La puntata finale andrà in onda il 29 novembre.

- Advertisement -

Prosegue l’appuntamento su Boing (canale 40 del DTT) – tutti i mercoledì alle 19.40 – con il programma più folle e spassoso della TV: WILD THINGS – IL BOSCO DEI PIÙ-PAZZI.

Da non perdere la puntata finale in onda il 29 novembre.

- Advertisement -

Alla conduzione del programma, i PanPers (Andrea Pisani e Luca Peracino) – che seguono e commentano le gesta dei nuovi concorrenti con la loro inconfondibile ironia.

La seconda stagione è ancora più pazza e divertente con inedite ed esilaranti sfide nella natura – senza esclusione di colpi! – dove a comandare sono, come sempre, i ragazzi.

CRAIG – I NUOVI EPISODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV FREE

Dal 6 novembre, dal lunedì al giovedì, alle 19.50.

Arrivano in Prima TV free su Boing (40 del DTT) i nuovi attesi episodi di CRAIG.

L’appuntamento è a partire dal 6 novembre, dal lunedì al giovedì, alle 19.50.

In queste inedite puntate i protagonisti saranno alle prese con tante avventure e nuovi incontri.

Anche in questi nuovi episodi non mancheranno lo spirito di immaginazione e la fantasia.

Lo show – creato dagli autori di STEVEN UNIVERSE, Matt Burnett e Ben Levin – segue le incredibili giornate che i tre protagonisti vivono nel loro quartiere vicino al ruscello Creek, in cui è racchiuso un mondo colorato che lascia ampio spazio all’immaginazione.

Craig e i suoi amici Kelsey e JP, grazie alla loro creatività, riescono a trasformare i tranquilli pomeriggi dopo scuola in emozionanti spedizioni intorno al ruscello Creek, luogo di condivisione e giochi, dove la fantasia non ha limiti.

NINJAGO – LA RIVOLTA DEI DRAGHI – NUOVA SERIE IN ESCLUSIVA PRIMA TV FREE

Dal 13 novembre, dal lunedì al venerdì, alle 15.50.

Arriva in esclusiva Prima TV free su Boing (40 del DTT) la nuova attesa serie all’insegna dell’azione e dell’avventura NINJAGO – LA RIVOLTA DEI DRAGHI.

L’appuntamento è dal 13 novembre, dal lunedì al venerdì, alle 15.50.

La serie è ambientata in un mondo in cui molti regni leggendari si sono fusi tra uno, ma la loro unione è instabile. I ninja originali sono spariti e adesso spetta a una nuova generazione di eroi guidata da Lloyd Garmadon trovare i draghi elementali – creature potenti che rappresentano i quattro elementi: terra, acqua, fuoco e aria -, e salvare il mondo.

La nuova serie si apre con l’incontro tra Arin e Sora, due ragazze che vivono in due regni diversi. Arin è una ragazza coraggiosa e determinata che sogna di diventare un ninja, mentre Sora è una ragazza gentile e compassionevole che ha un talento per la magia. Le due si uniscono per trovare i draghi elementali, le creature più potenti del mondo. I draghi sono custoditi da Empress Beatrix, una strega che vuole conquistare il mondo usando il loro potere.

Arin, Sora e Lloyd dovranno quindi affrontare molte sfide per trovare i draghi e fermare Beatrix. Dovranno imparare a lavorare insieme, a usare i loro poteri e a credere in se stessi.

DORAEMON

Dal 13 novembre, dal lunedì al venerdì, alle 16.30.

Torna su Boing (canale 40 del DTT) un appuntamento amatissimo, quello con DORAEMON.

Nato alla fine degli anni ’60 come protagonista di un manga del duo artistico giapponese Fujiko Fujio, DORAEMON è poi diventato un anime di enorme successo prodotto dalla Shin-ei Animation a partire dal 1979.

Doraemon è simpatico e responsabile, può viaggiare nel tempo, ha paura dei topi, un debole per i dolci, ed è provvisto di gattopone, una tasca quadridimensionale da cui estrae innumerevoli gadget tecnologici, i ciuski, che dispensa a Nobita ogni volta che ci sono problemi da risolvere. Le intenzioni del gatto-robot sono onorevoli: aiutare il bambino ad aggiustare i guai combinati nel presente per migliorare il futuro che lo aspetta… ma il maldestro Nobita finisce quasi sempre per ficcarsi in guai ancora più grossi!

Con le avventure dei suoi protagonisti, DORAEMON affronta in modo divertente e originale temi ambientalistici e trasmette valori positivi come l’integrità, la perseveranza, il coraggio e il rispetto. Doraemon è un gatto rispettoso, sa tutto e ha soluzioni per tutto, infonde sicurezza e un forte sentimento di protezione, insegnando a Nobita e a tutti i bambini che è più conveniente impegnarsi contando sulle proprie forze che su facili aiuti esterni.

JURASSIC WORLD – NUOVE AVVENTURE – I NUOVI EPISODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV FREE

Dal 30 ottobre, dal lunedì al venerdì alle 16.30.

Approdano su Boing (canale 40 del DTT) i nuovi episodi in esclusiva Prima TV free di JURASSIC WORLD – NUOVE AVVENTURE.

L’appuntamento è a partire dal 30 ottobre, dal lunedì al venerdì alle 16.30.

L’avventurosa serie animata segue un gruppo di sei ragazzi scelti per un’esperienza irripetibile in un nuovo campo d’avventura sul lato opposto di Isla Nublar, chiamato il Campo Cretaceo. Quando i dinosauri devastano l’isola seminando il caos, i giovani campeggiatori rimangono bloccati: incapaci di raggiungere il mondo esterno, dovranno diventare amici e unire le forze se vogliono sopravvivere!

Tra tunnel sotterranei e laboratori segreti dove nuovi dinosauri stanno per essere creati, il mistero e l’avventura sono all’ordine del giorno sull’isola.

Ambientato nella lussureggiante foresta pluviale, il Campo Cretaceo, possiede strutture ad alta tecnologia che si fondono perfettamente con il mondo naturale. Qui la distanza tra campeggiatori e dinosauri è nulla: tutti possono infatti avvicinarsi alle gigantesche creature!

La serie si svolge temporalmente nello stesso periodo del film Jurassic World: quando il predatore geneticamente modificato, l’INDOMINUS REX, scappa e manda in tilt i sistemi di Jurassic World scatenando tutti i dinosauri del parco.

Lo show, ambientato nel parco avventure più celebre di sempre e ideato da Zack Stentz, vede tra i produttori esecutivi il maestro Steven Spielberg.

Una serie unica, epica, un grande evento all’insegna dell’avventura e dall’altissima qualità tecnica che i fan del canale non potranno perdere.

SERATA CINEMA

Ogni venerdì alle 19.50

Tutti i venerdì alle 19.50 prosegue su Boing (40 del DTT) l’appuntamento con i film dedicati ai bambini e a tutta la famiglia.

I titoli protagonisti del mese di novembre saranno: The Lego Batman (3 novembre), Ninjago – Il Film (10 novembre), Pokémon: Detective Pikachu (24 novembre) e Piovono Polpette 2 (1° dicembre).

BOING (canale 40 del DTT)

nasce nel novembre 2004 dalla joint-venture tra RTI Mediaset e WarnerMedia. È il primo canale commerciale free al mondo ad essere dedicato ai bambini e ai ragazzi. Boing offre 24 ore su 24 una programmazione generalista di alta qualità con cartoni animati, film, serie TV e produzioni originali.

Sulla pagina

Facebook/ Boing TV e il sito www.Boingtv.it , informazioni sul palinsesto, games, video, concorsi e operazioni speciali. Sulla Boing App – l’applicazione gratuita di Boing disponibile su Android (Google Play), iOS (Apple Store) e App Gallery di Huawei – i bambini possono inoltre guardare il canale lineare e fruire di un catalogo di video ed episodi disponibili on demand – rilasciati anche in lingua originale-, giochi e contenuti esclusivi.

Boing le novità di ottobre 2023