Boing le novità di febbraio 2024

ORIZZONTI – POKÉMON – LA SERIE IN ESCLUSIVA PRIMA TV

A febbraio in esclusiva su Boing!

A febbraio arriva in esclusiva assoluta su Boing (canale 40 del DTT) la nuova attesissima serie ORIZZONTI – POKÉMON.

Sta per iniziare una nuova avventura nel vasto mondo dei Pokémon! All’Accademia Blu, una ragazza di nome Liko riceve Sprigatito, il suo primo compagno d’avventura. Presto, si ritrova braccata dagli Eploratori, un gruppo misterioso determinato a prenderle il pendente che porta al collo. Ma Liko non è sola, poiché Friede, Capitan Pikachu e gli altri Locomonauti le offrono protezione a bordo della loro aeronave. Intanto, un ragazzo di nome Roy sogna di diventare Allenatore di Pokémon, ignaro del segreto racchiuso nella antica Poké Ball in suo possesso. Liko, Roy e i Locomonauti spiccano il volo verso nuovi orizzonti… quali scoperte li attendono?

Il 1° marzo alle 19.50, inoltre, da non perdere l’appuntamento con il movie Pokémon – Scelgo te!

Il film è un inno alla storia dei Pokémon e racconta in chiave rivisitata il primo incontro di Ash e Pikachu, la nascita della loro amicizia e la loro prima avventura nel mondo dei Pokémon: la ricerca del Pokémon leggendario Ho-Oh. Nel corso del loro viaggio, i due incontreranno volti familiari e personaggi del tutto inediti come gli Allenatori Sami e Amina e si imbatteranno perfino in un enigmatico nuovo Pokémon: il Pokémon misterioso Marshadow.

TEEN TITANS GO! – EROE DELLA SETTIMANA

Dal lunedì al venerdì alle 19.10.

A febbraio prosegue su Boing (40 del DTT) lo stunt che vedrà protagonista ogni settimana uno dei mitici eroi di TEEN TITANS GO!

Tante straordinarie missioni per il gruppo di supereroi più simpatico e amato dai bambini (e non solo!) composto come sempre da: Robin, leader del gruppo che ama dirigere il team e, nonostante non abbia dei veri e propri super poteri, conosce le arti marziali e non si tira indietro difronte a nulla; Stella Rubia, una ragazza aliena dagli occhi verdi capaci di lanciare raffiche di energia quando si arrabbia; Cyborg, metà uomo e metà robot divenuto supereroe in seguito ad un intervento chirurgico non riuscito; Beast Boy – Bibi – migliore amico di Cyborg, diventato supereroe a causa di una malattia pericolosissima contratta nella giungla che gli ha dato la capacità di trasformarsi in qualsiasi animale; Corvina, un mezzo-demone che indossa sempre un mantello, figlia del potentissimo Trigon; ed infine Kid Flash, caratterizzato dalla sua velocità supersonica.

SERATA CINEMA

Ogni venerdì alle 19.50

Tutti i venerdì alle 19.50 prosegue su Boing (40 del DTT) l’appuntamento con i film dedicati ai bambini e a tutta la famiglia.

Il protagonista del mese sarà l’amatissimo Doraemon con i movie: Doraemon – Il film: Nobita e l’isola del tesoro (in onda il 9 febbraio), Doraemon Special: Sfida Intergalattica (in onda il 16 febbraio) e Doraemon – Il film: Nobita e le piccole guerre stellari (in onda il 27 febbraio).

LOONEY TUNES CARTOONS – I NUOVI EPISODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV FREE

Dal 10 tutti i weekend alle 19.30.

Irrompono in esclusiva Prima TV free su Boing (40 del DTT) i nuovi episodi di LOONEY TUNES CARTOONS.

I mitici Looney Tunes – iconiche leggende dell’animazione – sono pronti a tornare per entusiasmare vecchie e nuove generazioni con tante avventure inedite, ricche come sempre di divertentissime ed esilaranti gag.

Saranno molte le avventure da vivere in compagnia dell’esilarante, eroico e mascalzone Bugs Bunny con al suo fianco gli immancabili Taz, Yosemite Sam, il bandito ricercato per antonomasia, sempre in cerca di una banca da derubare e vittima preferita per gli scherzi di Bugs; il maiale Porky Pig, Willy il Coyote e Beep Beep, Daffy Duck, Marvin Il Marziano e ancora l’amatissimo uccellino Titti, il suo acerrimo rivale Silvestro e Speedy- Gonzales.

BOING (canale 40 del DTT) nasce nel novembre 2004 dalla joint-venture tra RTI Mediaset e WarnerMedia. È il primo canale commerciale free al mondo ad essere dedicato ai bambini e ai ragazzi. Boing offre 24 ore su 24 una programmazione generalista di alta qualità con cartoni animati, film, serie TV e produzioni originali. Sulla pagina Facebook/ Boing TV e il sito www.Boingtv.it, informazioni sul palinsesto, games, video, concorsi e operazioni speciali. Sulla Boing App – l’applicazione gratuita di Boing disponibile su Android (Google Play), iOS (Apple Store) e App Gallery di Huawei – i bambini possono inoltre guardare il canale lineare e fruire di un catalogo di video ed episodi disponibili on demand – rilasciati anche in lingua originale-, giochi e contenuti esclusivi.

