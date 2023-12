Boing le novità di gennaio 2024

SERATA CINEMA

Ogni venerdì alle 19.50

Tutti i venerdì alle 19.50 prosegue su Boing (40 del DTT) l’appuntamento con i film dedicati ai bambini e a tutta la famiglia.

Il protagonista del mese sarà l’amatissimo Doraemon.

Si parte il 12 gennaio con “Doraemon – Il Film: Nobita e il nuovo dinosauro”. Nobita ritrova per caso un uovo di dinosauro fossile. Ripulendolo, lo riporta al suo stato iniziale. Non passa molto tempo prima che l’uovo si schiuda e venga alla luce un piccolo dinosauro non appartenente a nessuna delle specie conosciute. Sarà l’inizio di un’avventura che porterà Nobita, il gatto spaziale Doraemon e i loro amici nel Cretaceo, circa 66 milioni di anni prima.

Il 19 gennaio sarà la volta di “Doraemon – Il Film: Nobita e la grande avventura in Antartide”.

In questa nuova divertente avventura, il gatto animato più famoso al mondo e gli inseparabili Nobita, Gian, Suneo e Shizuka partono alla volta dell’Antartide! Il film narra l’avventura di Nobita e del suo gatto robot Doraemon che, stanco dall’estivo caldo della città, decide di trasportare i suoi amici su un gigantesco iceberg nel bel mezzo del Pacifico. Proprio qui trova un misterioso anello d’oro sepolto in Antartide centomila anni prima. Il gruppo di amici decide allora di andare al Polo Sud con la speranza di rintracciare il proprietario dell’anello.

Il 26 gennaio da non perdere “Doraemon – Il Film: Nobita e la nascita del Giappone”.

Nobita e i suoi amici, stanchi del mondo odierno, decidono di partire per una nuova avventura viaggiando indietro nel tempo di ben 70.000 anni, in un’epoca in cui il Giappone non era ancora abitato. Qui, grazie ai poteri di Doraemon, popolano il Pianeta di creature magiche, finché un giorno incontrano Kukuru, un ragazzo dell’epoca primitiva il cui villaggio è stato distrutto dalla tribù di Ghigazombie, un terribile e infido stregone-sciamano. Nobita e i suoi amici aiuteranno Kukuru a combattere Ghigazombie e a liberare i suoi compagni.

A chiudere il ciclo dedicato a Doraemon, il 2 febbraio andrà in onda “Doraemon – Il Film: Nobita alla Scoperta della Luna”.

Durante una lezione, Nobita afferma di credere alla tradizionale leggenda giapponese secondo cui sulla Luna esistono veramente dei conigli, ma tutti lo deridono. Doraemon decide allora di usare delle speciali spille per creare realmente un regno di conigli sul pianeta. Nel frattempo, nella classe di Nobita giunge un nuovo ragazzo, che sembra avere dei collegamenti con la Luna e con una giovane che vive su questo pianeta…

TEEN TITANS GO! – EROE DELLA SETTIMANA

Dal 1° gennaio, dal lunedì al venerdì, alle 19.10.

A gennaio arriva su Boing (40 del DTT) un imperdibile stunt che vedrà protagonista ogni settimana uno dei mitici eroi di TEEN TITANS GO!

Tante straordinarie missioni per il gruppo di supereroi più simpatico e amato dai bambini (e non solo!) composto come sempre da: Robin, leader del gruppo che ama dirigere il team e, nonostante non abbia dei veri e propri super poteri, conosce le arti marziali e non si tira indietro difronte a nulla; Stella Rubia, una ragazza aliena dagli occhi verdi capaci di lanciare raffiche di energia quando si arrabbia; Cyborg, metà uomo e metà robot divenuto supereroe in seguito ad un intervento chirurgico non riuscito; Beast Boy – Bibi – migliore amico di Cyborg, diventato supereroe a causa di una malattia pericolosissima contratta nella giungla che gli ha dato la capacità di trasformarsi in qualsiasi animale; Corvina, un mezzo-demone che indossa sempre un mantello, figlia del potentissimo Trigon; ed infine Kid Flash, caratterizzato dalla sua velocità supersonica.

LOONEY TUNES CARTOONS – I NUOVI EPISODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV FREE

Dal 13 gennaio tutti i weekend alle 19.10.

Irrompono in esclusiva Prima TV free su Boing (40 del DTT) i nuovi episodi di LOONEY TUNES CARTOONS.

I mitici Looney Tunes – iconiche leggende dell’animazione – sono pronti a tornare per entusiasmare vecchie e nuove generazioni con tante avventure inedite, ricche come sempre di divertentissime ed esilaranti gag.

Saranno molte le avventure da vivere in compagnia dell’esilarante, eroico e mascalzone Bugs Bunny con al suo fianco gli immancabili Taz, Yosemite Sam, il bandito ricercato per antonomasia, sempre in cerca di una banca da derubare e vittima preferita per gli scherzi di Bugs; il maiale Porky Pig, Willy il Coyote e Beep Beep, Daffy Duck, Marvin Il Marziano e ancora l’amatissimo uccellino Titti, il suo acerrimo rivale Silvestro e Speedy- Gonzales.

BOINGPRANZO CON GRAIG

Dall’8 gennaio dal lunedì al venerdì alle 13.05.

A gennaio su Boing (canale 40 del DTT), il pranzo si passa in compagnia di uno dei personaggi più amati del canale: CRAIG.

Ad andare in onda saranno, infatti, tanti episodi tratti dalla serie che vede protagonisti Craig, JP e Kelsey, che grazie al gioco e alla loro creatività riescono a trasformare i tranquilli pomeriggi dopo scuola in emozionanti spedizioni intorno al torrente, luogo di condivisione dove la fantasia non ha limiti.

Craig è la mente del gruppo, è lui infatti a dare il via alle numerose peripezie e missioni che vivrà insieme ai suoi inseparabili amici. Ha una grandissima immaginazione e sa ingegnarsi per risolvere i problemi che si presentano di volta in volta.

JP è ingenuo, goffo, istintivo. Se Craig è la mente, lui rappresenta senza dubbio il cuore del gruppo.

Kelsey, invece, ha un animo da combattente per questo porta sempre con sé una spada da vera guerriera ma anche il suo inseparabile pappagallino Mortimer. Ama narrare storie avventurose e lo fa con un vero piglio epico. A “vivere” il torrente Creek, oltre ai tre eroici protagonisti, ci sono diverse “tribù” di bambini di età, manie e passioni differenti come i boy scout, le ragazze amanti dei cavalli, i ragazzini sempre in bicicletta, la banda che presiede “Il giardino dei ninja” o la bambina che gestisce “l’albero del baratto”, dove è possibile portarsi via qualsiasi cosa a patto di lasciare un oggetto dello stesso valore. La serie celebra i luoghi di condivisione nei quali è possibile instaurare amicizie solide ed esplorare il mondo con creatività e fantasia, dando il giusto spazio ai propri sentimenti.

BOING (canale 40 del DTT)

nasce nel novembre 2004 dalla joint-venture tra RTI Mediaset e WarnerMedia. È il primo canale commerciale free al mondo ad essere dedicato ai bambini e ai ragazzi. Boing offre 24 ore su 24 una programmazione generalista di alta qualità con cartoni animati, film, serie TV e produzioni originali.

Sulla pagina Facebook/ Boing TV e il sito www.Boingtv.it, informazioni sul palinsesto, games, video, concorsi e operazioni speciali. Sulla Boing App – l’applicazione gratuita di Boing disponibile su Android (Google Play), iOS (Apple Store) e App Gallery di Huawei – i bambini possono inoltre guardare il canale lineare e fruire di un catalogo di video ed episodi disponibili on demand – rilasciati anche in lingua originale-, giochi e contenuti esclusivi.

