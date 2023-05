Boing le novità di giugno 2023

SIAMO SOLO BABY ORSI – I NUOVI EPISODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV FREE

Dal 13 giugno, dal martedì al venerdì, alle 19.50.

- Advertisement -

Approdano in esclusiva Prima TV free su Boing (canale 40 del DTT) le nuove puntate di SIAMO SOLO BABY ORSI – spin off dell’amatissima e pluripremiata serie SIAMO SOLO ORSI – con protagonisti i tre fratelli Panda, Orso Bianco e Grizzly.

L’appuntamento è dal 13 giugno, dal martedì al venerdì, alle 19.50.

- Advertisement -

La serie vede sempre al centro

i dolci e spassosissimi fratelli da cuccioli, coinvolti in un emozionante viaggio attraverso una moltitudine di mondi. Grazie all’aiuto di una scatola magica e al teletrasporto, i baby orsi vanno alla ricerca di un luogo dove potersi stabilire.

In ogni episodio conosceranno un posto nuovo, colorato, divertente e fantasioso, dove conosceranno nuovi amici. Scegliere se fermarsi o proseguire il viaggio alla ricerca di un posto da chiamare ‘casa’ non sarà semplice, ma nell’affrontarlo impareranno che dopotutto casa può essere ovunque loro si trovino insieme!

SIAMO SOLO ORSI, la serie da cui prende origine lo spin-off, è stata ideata da Daniel Chong, vincitore di due Annie Awards. Lo show è stato presentato per la prima volta nel 2015 e sin dal suo debutto ha ottenuto numerosi premi, tra cui un BAFTA Children’s Award, un Jury Award per la miglior serie televisiva all’Annecy Intentional Animated Film Festival e diversi Annie Awards.

IVANDOE – ANTEPRIMA FREE

Dal 19 al 30 giugno alle 19.30.

Approdano in esclusiva prima TV free su Boing (canale 40 det DTT) i primi episodi della nuova, attesissima serie comedy targata Hanna Barbera Studios Europe: Ivandoe.

L’appuntamento è dal 19 giugno al 30 giugno alle 19.30.

La serie verrà lanciata sul canale nel back to school 2023.

Lo show – tratto dagli shorts The Heroic Quest of the Valiant Prince Ivandoe – segue le avventure di un giovane cervo reale durante il viaggio più importante della sua vita.

Prima di abdicare in suo favore, suo padre, il Re, decide di preparare Ivandoe alla vita da regnante temprandone il carattere con l’obiettivo di renderlo saggio e coraggioso.

Decide quindi di mandarlo in missione alla ricerca della magica piuma d’oro del temibile Re Aquila.

Solo dopo averla trovata, infatti, Ivandoe potrà finalmente essere incoronato Re.

Inizia così il viaggio del giovane che possiede un grande e smisurato ego ed è fermamente convinto di essere il più valoroso, bello, coraggioso e nobile guerriero mai visto prima.

In realtà Ivandoe è goffo, maldestro e inesperto!

Ad accompagnare il protagonista nella sua avventura, ci sarà Bert, un uccellino piccolo estremamente intelligente, scudiere fedele di Ivandoe e suo migliore amico.

Insieme, i due attraverseranno la Foresta degli Gnomi, l’oscuro Bosco dei Troll, il Lago del Mistero ed incontreranno lungo la loro strada bizzarre creature come gnomi, principesse marine e una montagna parlante.

L’egocentrismo e l’eccessiva stima delle proprie capacità, metteranno Ivandoe spesso nei guai e spetterà proprio al piccolo Bert aiutarlo per risolvere la situazione.

La nuova spassosa serie targata Cartoon Network rispecchia appieno valori che da sempre contraddistinguono il canale. Lo show è infatti un inno all’inclusione, alla diversità, all’accettazione di sé e, naturalmente, all’amicizia, senza dimenticare l’ironia e il divertimento.

Un nuovo, imperdibile appuntamento all’insegna della comedy quindi su CN, con una serie che conquisterà i fan del canale dal primo momento.

Ivandoe è stata creata dagli animatori danesi Christian Bøving-Andersen ed Eva Lee Wallberg – che hanno iniziato la loro carriera nel mondo dell’animazione con la serie cult di CN Lo Straordinario Mondo di Gumball. La serie è stata sviluppata e scritta insieme al produttore esecutivo Daniel Lennard, che ha anche supervisionato lo sviluppo degli show Gumball e Apple & Onion.

JURASSIC WORLD – NUOVE AVVENTURE – I NUOVI EPISODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV FREE

Dal 5 giugno, dal lunedì al venerdì, alle 16.50.

Per celebrare il 30esimo anniversario di Jurassic Park – uscito nelle sale il 9 giugno del 1993 – arrivano in esclusiva Prima TV free su Boing (canale 40 del DTT) tante nuove puntate della serie: JURASSIC WORLD – NUOVE AVVENTURE.

L’appuntamento è a partire dal 5 giugno, dal lunedì al venerdì, alle 16.50.

L’avventurosa serie animata segue un gruppo di sei ragazzi scelti per un’esperienza irripetibile in un nuovo campo d’avventura sul lato opposto di Isla Nublar, chiamato il Campo Cretaceo. Quando i dinosauri devastano l’isola seminando il caos, i giovani campeggiatori rimangono bloccati: incapaci di raggiungere il mondo esterno, dovranno diventare amici e unire le forze se vogliono sopravvivere!

Tra tunnel sotterranei e laboratori segreti dove nuovi dinosauri stanno per essere creati, il mistero e l’avventura sono all’ordine del giorno sull’isola.

Ambientato nella lussureggiante foresta pluviale,

il Campo Cretaceo, possiede strutture ad alta tecnologia che si fondono perfettamente con il mondo naturale. Qui la distanza tra campeggiatori e dinosauri è nulla: tutti possono infatti avvicinarsi alle gigantesche creature!

La serie si svolge temporalmente nello stesso periodo del film Jurassic World: quando il predatore geneticamente modificato, l’INDOMINUS REX, scappa e manda in tilt i sistemi di Jurassic World scatenando tutti i dinosauri del parco.

Lo show, ambientato nel parco avventure più celebre di sempre e ideato da Zack Stentz, vede tra i produttori esecutivi il maestro Steven Spielberg.

Una serie unica, epica, un grande evento all’insegna dell’avventura e dall’altissima qualità tecnica che i fan del canale non potranno perdere.

DORAEMON – I NUOVI EPISODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV

Dal 12 giugno, dal lunedì al venerdì alle 17.30.

Torna su Boing (canale 40 del DTT) un appuntamento amatissimo, quello con DORAEMON.

L’appuntamento con i nuovi episodi in Prima TV è a partire dal 12 giugno, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.

Nato alla fine degli anni ’60 come protagonista di un manga del duo artistico giapponese Fujiko Fujio, DORAEMON è poi diventato un anime di enorme successo prodotto dalla Shin-ei Animation a partire dal 1979.

Doraemon è simpatico e responsabile, può viaggiare nel tempo, ha paura dei topi, un debole per i dolci, ed è provvisto di gattopone, una tasca quadridimensionale da cui estrae innumerevoli gadget tecnologici, i ciuski, che dispensa a Nobita ogni volta che ci sono problemi da risolvere.

Le intenzioni del gatto-robot sono onorevoli: aiutare il bambino ad aggiustare i guai combinati nel presente per migliorare il futuro che lo aspetta… ma il maldestro Nobita finisce quasi sempre per ficcarsi in guai ancora più grossi!

Con le avventure dei suoi protagonisti, DORAEMON affronta in modo divertente e originale temi ambientalistici e trasmette valori positivi come l’integrità, la perseveranza, il coraggio e il rispetto. Doraemon è un gatto rispettoso, sa tutto e ha soluzioni per tutto, infonde sicurezza e un forte sentimento di protezione, insegnando a Nobita e a tutti i bambini che è più conveniente impegnarsi contando sulle proprie forze che su facili aiuti esterni.

BOING (canale 40 del DTT)

nasce nel novembre 2004 dalla joint-venture tra RTI Mediaset e Warner Bros. Discovery. È il primo canale commerciale free al mondo ad essere dedicato ai bambini e ai ragazzi. Boing offre 24 ore su 24 una programmazione generalista di alta qualità con cartoni animati, film, serie TV e produzioni originali.

Sulla pagina Facebook/ Boing TV e il sito www.Boingtv.it , informazioni sul palinsesto, games, video, concorsi e operazioni speciali. Sulla Boing App – l’applicazione gratuita di Boing disponibile su Android (Google Play), iOS (Apple Store) e App Gallery di Huawei – i bambini possono inoltre guardare il canale lineare e fruire di un catalogo di video ed episodi disponibili on demand – rilasciati anche in lingua originale-, giochi e contenuti esclusivi.

Boing le novità di maggio 2023