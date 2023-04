Boing le novità di maggio 2023

TEEN TITANS GO! – EROE DELLA SETTIMANA

Dal lunedì al venerdì alle 19.25.

Prosegue su Boing (canale 40 del DTT) l’appuntamento dal lunedì al venerdì alle 19.25 con lo stunt TEEN TITANS GO! EROE DELLA SETTIMANA.

Ogni settimana sarà dedicata, infatti, ad uno dei cinque supereroi con tanti spassosi episodi monografici in onda nel prime time del canale.

Un’occasione unica per conoscere meglio i protagonisti della serie amatissima da grandi e piccoli: Robin, leader del gruppo che ama dirigere il team e, nonostante non abbia dei veri e propri super poteri, conosce le arti marziali e non si tira indietro difronte a nulla; Stella Rubia, una ragazza aliena dagli occhi verdi capaci di lanciare raffiche di energia quando si arrabbia; Cyborg, metà uomo e metà robot divenuto supereroe in seguito ad un intervento chirurgico non riuscito; Beast Boy – Bibi – migliore amico di Cyborg, diventato supereroe a causa di una malattia pericolosissima contratta nella giungla che gli ha dato la capacità di trasformarsi in qualsiasi animale; Corvina, un mezzo-demone che indossa sempre un mantello, figlia del potentissimo Trigon; ed infine Kid Flash, caratterizzato dalla sua velocità supersonica.

DORAEMON – NUOVI EPISODI IN PRIMA TV FREE

Dal 2 maggio dal lunedì al venerdì alle 17.45.

Torna su Boing (canale 40 del DTT) il mitico DORAEMON.

L’appuntamento con i nuovi episodi in Prima TV free è a partire dal 2 maggio dal lunedì al venerdì alle 17.45.

Nato alla fine degli anni ’60 come protagonista di un manga del duo artistico giapponese Fujiko Fujio, DORAEMON è poi diventato un anime di enorme successo prodotto dalla Shin-ei Animation a partire dal 1979.

Doraemon è simpatico e responsabile, può viaggiare nel tempo, ha paura dei topi, un debole per i dolci, ed è provvisto di gattopone, una tasca quadridimensionale da cui estrae innumerevoli gadget tecnologici, i ciuski, che dispensa a Nobita ogni volta che ci sono problemi da risolvere. Le intenzioni del gatto-robot sono onorevoli: aiutare il bambino ad aggiustare i guai combinati nel presente per migliorare il futuro che lo aspetta… ma il maldestro Nobita finisce quasi sempre per ficcarsi in guai ancora più grossi! Con le avventure dei suoi protagonisti, DORAEMON affronta in modo divertente e originale temi ambientalistici e trasmette valori positivi come l’integrità, la perseveranza, il coraggio e il rispetto. Doraemon è un gatto rispettoso, sa tutto e ha soluzioni per tutto, infonde sicurezza e un forte sentimento di protezione, insegnando a Nobita e a tutti i bambini che è più conveniente impegnarsi contando sulle proprie forze che su facili aiuti esterni.

HARRY POTTER: IL TORNEO DELLE CASE DI HOGWARTS

Dal 22 maggio ogni lunedì alle 19.50.

Torna su Boing (canale 40 del DTT) HARRY POTTER: IL TORNEO DELLE CASE DI HOGWARTS, l’epico quiz show in quattro puntate, in cui i fan – divisi nelle ormai celebri quattro casate, Grifondoro, Tasso Rosso, Corvo Nero e Serpe Verde – metteranno alla prova la loro conoscenza di Harry Potter per conquistare il titolo di campioni. Il quiz, ad eliminazione diretta, è condotto dal Premio Oscar Helen Mirren che vedrà i fan sfidarsi per portare a casa il trofeo del campionato la Coppa delle Case e sarà impreziosito da magici cameo degli ex studenti di Harry Potter Tom Felton, Simon Fisher-Becker, Shirley Henderson e Luke Youngblood, oltre ai superfan Pete Davidson e Jay Leno.

Harry Potter: Il Torneo delle Case di Hogwarts è prodotto da Warner Bros. Unscripted Television, in associazione con Warner Horizon e Robin Ashbrook e Yasmin Shackleton di theoldschool.

BOING (canale 40 del DTT)

nasce nel novembre 2004 dalla joint-venture tra RTI Mediaset e Warner Bros. Discovery. È il primo canale commerciale free al mondo ad essere dedicato ai bambini e ai ragazzi. Boing offre 24 ore su 24 una programmazione generalista di alta qualità con cartoni animati, film, serie TV e produzioni originali.

Sulla pagina Facebook/ Boing TV e il sito www.Boingtv.it , informazioni sul palinsesto, games, video, concorsi e operazioni speciali. Sulla Boing App – l’applicazione gratuita di Boing disponibile su Android (Google Play), iOS (Apple Store) e App Gallery di Huawei – i bambini possono inoltre guardare il canale lineare e fruire di un catalogo di video ed episodi disponibili on demand – rilasciati anche in lingua originale-, giochi e contenuti esclusivi.

