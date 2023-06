Boing le novità di lugio e agosto 2023

ESTATE CON CRAIG – STUNT

Dal 3 luglio, dal lunedì al venerdì, alle 18.45

I giochi, gli amici e il divertimento all’aria aperta sono gli ingredienti dell’estate e di CRAIG, la serie creata dagli autori di STEVEN UNIVERSE, Matt Burnett e Ben Levin.

A partire dal 3 luglio, dal lunedì al venerdì, alle 18.45 Boing (canale 40 del DTT) presenta il ciclo: ESTATE CON CRAIG.

Ad andare in onda, gli episodi più spassosi della serie che segue le incredibili giornate che i tre protagonisti vivono nel loro quartiere vicino al ruscello Creek, in cui è racchiuso un mondo colorato che lascia ampio spazio all’immaginazione.

Grazie al gioco e alla loro creatività,

Craig, JP e Kelsey riescono a trasformare i tranquilli pomeriggi dopo scuola in emozionanti spedizioni intorno al torrente, luogo di condivisione dove la fantasia non ha limiti.

Craig è la mente del gruppo, è lui infatti a dare il via alle numerose peripezie e missioni che vivrà insieme ai suoi inseparabili amici. Ha una grandissima immaginazione e sa ingegnarsi per risolvere i problemi che si presentano di volta in volta. JP è ingenuo, goffo, istintivo. Se Craig è la mente, lui rappresenta senza dubbio il cuore del gruppo. Kelsey, invece, ha un animo da combattente per questo porta sempre con sé una spada da vera guerriera ma anche il suo inseparabile pappagallino Mortimer. Ama narrare storie avventurose e lo fa con un vero piglio epico.

A “vivere” il torrente Creek, oltre ai tre eroici protagonisti, ci sono diverse “tribù” di bambini di età, manie e passioni differenti come i boy-scout, le ragazze amanti dei cavalli, i ragazzini sempre in bicicletta, la banda che presiede “Il giardino dei ninja” o la bambina che gestisce “l’albero del baratto”, dove è possibile portarsi via qualsiasi cosa a patto di lasciare un oggetto dello stesso valore.

SIAMO SOLO BABY ORSI STORY – STUNT

Dall’11 luglio, dal martedì al venerdì, alle 19.50.

Arriva su Boing (canale 40 del DTT) un ciclo per rivivere le puntate più emozionanti di SIAMO SOLO BABY ORSI – spin off dell’amatissima e pluripremiata serie SIAMO SOLO ORSI – con protagonisti i tre fratelli Panda, Orso Bianco e Grizzly.

L’appuntamento è dall’11 luglio, dal martedì al venerdì, alle 19.50.

La serie vede al centro i dolci e spassosissimi fratelli da cuccioli,

coinvolti in un emozionante viaggio attraverso una moltitudine di mondi. Grazie all’aiuto di una scatola magica e al teletrasporto, i baby orsi vanno alla ricerca di un luogo dove potersi stabilire. In ogni episodio conosceranno un posto nuovo, colorato, divertente e fantasioso, dove conosceranno nuovi amici. Scegliere se fermarsi o proseguire il viaggio alla ricerca di un posto da chiamare ‘casa’ non sarà semplice, ma nell’affrontarlo impareranno che dopotutto casa può essere ovunque loro si trovino insieme!

SIAMO SOLO ORSI, la serie da cui prende origine lo spin-off, è stata ideata da Daniel Chong, vincitore di due Annie Awards. Lo show è stato presentato per la prima volta nel 2015 e sin dal suo debutto ha ottenuto numerosi premi, tra cui un BAFTA Children’s Award, un Jury Award per la miglior serie televisiva all’Annecy Intentional Animated Film Festival e diversi Annie Awards.

LEGO® DAYS – STUNT

Il 15 e 16 luglio e il 26 e 27 agosto.

Torna su Boing (canale 40 del DTT) l’appuntamento, ormai amatissimo, per tutti gli appassionati dei mattoncini: LEGO® DAYS.

Il 15 e 16 luglio e poi il 26 e 27 agosto Boing manderà in onda una programmazione interamente dedicata alle serie e ai TV movies firmati LEGO®.

Non mancheranno tanti episodi tratti da NINJAGO, LEGO MASTERS, JURASSIC WORLD, e la recentissima LEGO® DREAMZzz.

La serie LEGO® DREAMZzz narra,

le avventure dei compagni di scuola Mateo, Izzie, Cooper, Logan e Zoey, che entrano a far parte di un’agenzia segreta ed imparano ad usare il potere dell’immaginazione per viaggiare nel Mondo dei Sogni. La loro missione è sconfiggere lo spaventoso Re Nightmare e le sue forze oscure che rappresentano la parte malvagia del Mondo dei Sogni, quella creata dalle paure collettive e dai rimpianti.

Quando i giovani eroi scoprono che l’obiettivo del loro nemico è conquistare non solo il Mondo dei Sogni ma anche quello della veglia, decidono di mettercela tutta pur di fermalo.

Ad aiutarli, ci sarà Mr. Oz, il loro insegnante di scienze che ha tenuto nascosta la sua vera identità: quella di Investiga-Sogni, uno dei pochi agenti dell’Ufficio della Notte, l’organizzazione segreta che ha protetto il mondo della veglia da Re Nightmare per secoli.

JELLYSTONE – NUOVA SERIE IN ESCLUSIVA PRIMA TV

Dal 22 luglio tutti i weekend alle 19.35.

I personaggi più iconici targati Hanna-Barbera sono pronti a tornare per conquistare nuove e vecchie generazioni!

Approda in esclusiva prima TV free su Boing (canale 40 del DTT) JELLYSTONE.

L’appuntamento è a partire dal 22 luglio tutti i weekend alle 19.35.

Tra i protagonisti di questa nuova serie animata, gli amatissimi e intramontabili Yoghi e Bubu, Tatina e Papino, Braccobaldo, Cindy, Jabberjaw Top Cat, El Kabong e Capitan Caveman. Lo show, prodotto dalla Warner Bros. Animation, è ambientato nella città di Jellystone, un luogo incantevole dove tutti i personaggi vivono, lavorano e giocano insieme ma, allo stesso tempo, non possono fare a meno di creare problemi l’uno con l’altro!

Jellystone ha l’aspetto e il fascino di un piccolo villaggio, ma con tutte le comodità di una città moderna. I suoi abitanti passeggiano tra le sue deliziose strade e, chiacchierando tra di loro, si raccontano le rispettive disavventure.

Jellystone è una comunità continuamente alle prese con strani avvenimenti e imprevisti di ogni tipo, spesso causati…da loro stessi!

Ognuno dei personaggi ha un ruolo all’interno della città: Braccobaldo è il fiero sindaco di Jellystone, Yogi, Bubu e Cindy sono lo staff medico mentre Jabberjaw lavora nel negozio di abbigliamento.

Le avventure quotidiane dei diversi protagonisti si incroceranno nei modi più divertenti e incredibili che si possano immaginare! Ognuno di loro vive il suo mondo, infatti, come una spassosa sitcom e questo conquisterà i vecchi e nuovi appassionati dell’universo Hanna-Barbera fin dalla prima puntata.

BOING (canale 40 del DTT)

nasce nel novembre 2004 dalla joint-venture tra RTI Mediaset e WarnerMedia, società del gruppo Warner Bros. Discovery. È il primo canale commerciale free al mondo ad essere dedicato ai bambini e ai ragazzi.

Boing offre 24 ore su 24 una programmazione generalista di alta qualità con cartoni animati, film, serie TV e produzioni originali. Sulla pagina Facebook/ Boing TV e il sito www.Boingtv.it , informazioni sul palinsesto, games, video, concorsi e operazioni speciali. Sulla Boing App – l’applicazione gratuita di Boing disponibile su Android (Google Play), iOS (Apple Store) e App Gallery di Huawei – i bambini possono inoltre guardare il canale lineare e fruire di un catalogo di video ed episodi disponibili on demand – rilasciati anche in lingua originale-, giochi e contenuti esclusivi.

