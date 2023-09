Boing le novità di ottobre 2023

IVANDOE – NUOVA SERIE IN ESCLUSIVA PRIMA TV FREE

Dal 9 ottobre, dal lunedì al venerdì, alle 18.10.

Approda in esclusiva Prima TV free su Boing (canale 40 del DTT), la nuova serie comedy targata Hanna Barbera Studios Europe: Ivandoe.

L’appuntamento è dal 9 ottobre, dal lunedì al venerdì, alle 18.10.

Lo show – tratto dagli shorts The Heroic Quest of the Valiant Prince Ivandoe – segue le avventure di un giovane cervo reale durante il viaggio più importante della sua vita.

A dare voce alla sigla della serie, quattro fan del canale che sono stati selezionati tramite una call to action lanciata su Boing durante l’estate.

Prima di abdicare in suo favore, suo padre, il Re, decide di preparare Ivandoe alla vita da regnante temprandone il carattere con l’obiettivo di renderlo saggio e coraggioso.

Decide quindi di mandarlo in missione alla ricerca della magica piuma d’oro del temibile Re Aquila.

Solo dopo averla trovata, infatti, Ivandoe potrà finalmente essere incoronato Re.

Inizia così il viaggio del giovane che possiede un grande e smisurato ego ed è fermamente convinto di essere il più valoroso, bello, coraggioso e nobile guerriero mai visto prima.

In realtà Ivandoe è goffo, maldestro e inesperto!

Ad accompagnare il protagonista nella sua avventura, ci sarà Bert, un uccellino piccolo estremamente intelligente, scudiere fedele di Ivandoe e suo migliore amico.

Insieme, i due attraverseranno la Foresta degli Gnomi, l’oscuro Bosco dei Troll, il Lago del Mistero ed incontreranno lungo la loro strada bizzarre creature come gnomi, principesse marine e una montagna parlante.

L’egocentrismo e l’eccessiva stima delle proprie capacità, metteranno Ivandoe spesso nei guai e spetterà proprio al piccolo Bert aiutarlo per risolvere la situazione.

Lo show è un inno all’inclusione, alla diversità, all’accettazione di sé e, naturalmente, all’amicizia, senza dimenticare l’ironia e il divertimento.

Un nuovo, imperdibile appuntamento all’insegna della comedy quindi su Boing, con una serie che conquisterà i fan del canale dal primo momento.

Ivandoe è stata creata dagli animatori danesi Christian Bøving-Andersen ed Eva Lee Wallberg – che hanno iniziato la loro carriera nel mondo dell’animazione con la serie cult di CN Lo Straordinario Mondo di Gumball. La serie è stata sviluppata e scritta insieme al produttore esecutivo Daniel Lennard, che ha anche supervisionato lo sviluppo degli show Gumball e Apple & Onion.

TEEN TITANS GO! – I NUOVI EPISODI IN ESCLISVA PRIMA TV FREE

Dal 2 ottobre, dal lunedì al giovedì, alle 19.50.

Approdano su Boing (canale 40 del DTT) i nuovi episodi in Prima free di TEEN TITANS GO!

L’appuntamento è dal 2 ottobre, dal lunedì al giovedì, alle 19.50.

Tante nuove straordinarie missioni per il gruppo di supereroi più simpatico e amato dai bambini (e non solo!) composto come sempre da: Robin, leader del gruppo che ama dirigere il team e, nonostante non abbia dei veri e propri super poteri, conosce le arti marziali e non si tira indietro difronte a nulla; Stella Rubia, una ragazza aliena dagli occhi verdi capaci di lanciare raffiche di energia quando si arrabbia; Cyborg, metà uomo e metà robot divenuto supereroe in seguito ad un intervento chirurgico non riuscito; Beast Boy – Bibi – migliore amico di Cyborg, diventato supereroe a causa di una malattia pericolosissima contratta nella giungla che gli ha dato la capacità di trasformarsi in qualsiasi animale; Corvina, un mezzo-demone che indossa sempre un mantello, figlia del potentissimo Trigon; ed infine Kid Flash, caratterizzato dalla sua velocità supersonica.

SERATA CINEMA

Ogni venerdì alle 19.50

Tutti i venerdì alle 19.50 arriva su Boing (40 del DTT) l’appuntamento con i film dedicati ai bambini e a tutta la famiglia.

Si parte il 6 ottobre con SCOOBY! il film d’animazione in 3D del 2020 diretto da Tony Cervone e basato sul franchise targato Warner Bros. Animation Scooby-Doo!. La storia racconta il primo incontro tra i giovanissimi Scooby-Doo e Shaggy e della nascita della loro amicizia e del loro famosissimo sodalizio ma anche del primo approccio con Daphne, Velma e Fred nonché delle origini della gang. La origin story si intreccia anche con un nuovo caso, in cui le versioni adulte dei nostri eroi sono alle prese con un nuovo caso che coinvolge addirittura il mitologico cane Cerbero.

Il 13 ottobre andrà in onda SCOOBY-DOO, il film del 2002 diretto da Raja Gosnell.

Daphne, Velma, Fred, Shaggy e Scooby-Doo, dopo l’ennesimo caso risolto sciolgono la loro società di investigazioni, la “Misteri & Affini”, a causa di gelosie ed incomprensioni. Gli inseparabili Shaggy e Scooby vagano per il paese godendosi la vita fino all’arrivo di uno strano invito. Dovranno recarsi su un’isola maledetta, dove una forza oscura è stata risvegliata, per confrontarsi con un misterioso e pericoloso avversario. Per fortuna lo stesso invito è arrivato anche agli altri componenti dalla loro vecchia squadra.

Il 20 ottobre sarà la volta di SCOOBY-DOO 2, il film del 2004 diretto sempre da Raja Gosnell.

I detective della Misteri & Affini – Fred, Daphne, Velma e Shaggy – vengono invitati a una festa in loro onore presso il museo criminologico di Coolsville, dove è stata allestita una mostra con tutti i costumi dei criminali smascherati dall’agenzia. Durante il party, la maschera di uno pterodattilo prende vita. Nonostante sembrasse uno spettacolare effetto speciale, in realtà l’animale è vero e al servizio del perfido Ceffo Mascherato. Gli investigatori cercano di acciuffare il rettile, ma falliscono a causa di un errore di Shaggy e Scooby. Tutti quanti vengono quindi scherniti dal pubblico presente e dalla giornalista Heather Jasper-Howe. Per riguadagnare la reputazione di detective professionali, la Misteri & Affini è costretta a investigare a fondo sulla faccenda e scoprire quale segreto si nasconde in città…

Il 27 ottobre andrà in onda su Boing LEGO BATMAN, film d’animazione del 2017 diretto da Chris McKay, spin-off del film del 2014 The LEGO Movie.

Batman (doppiato da Claudio Santamaria) sorveglia Gotham City proteggendola dallo spietato Joker. Ma Barbara Gordon, figlia del commissario James Gordon, riesce a farsi eleggere commissario della polizia per estromettere Batman dalla caccia ai malviventi. Nel frattempo, Joker e i suoi uomini si arrendono alla polizia, facendosi rinchiudere nell’Arkham Asylum. Bruce, inoltre, accetta di adottare Dick Grayson che ribattezza Robin, facendone il suo apprendista. Sospettando che il suo acerrimo nemico stia architettando l’ennesimo malvagio piano, Bruce e Robin riescono a rinchiudere Joker nella Zona Fantasma, grazie ad un proiettore sottratto dal covo di Superman. Sfortunatamente, Harley Quinn rintraccia il dispositivo e libera Joker insieme ad un’orda di cattivi come Lord Voldemort, Sauron, La Strega Cattiva dell’Ovest. Un gran numero di nemici per Batman e Robin che, ancora una volta, dovranno salvare la città…

WILD THINGS – IL BOSCO DEI PIÙ-PAZZI – LA 2° EDIZIONE IN ECSLUSIVA PRIMA TV

Tutti i mercoledì alle 19.40.

Prosegue l’appuntamento su Boing (canale 40 del DTT) – tutti i mercoledì alle 19.40 – con il programma più folle e spassoso della TV: WILD THINGS – IL BOSCO DEI PIÙ-PAZZI.

Alla conduzione del programma, i PanPers (Andrea Pisani e Luca Peracino) – che seguono e commentano le gesta dei nuovi concorrenti con la loro inconfondibile ironia.

La seconda stagione è ancora più pazza e divertente con inedite ed esilaranti sfide nella natura – senza esclusione di colpi! – dove a comandare sono, come sempre, i ragazzi.

FRIENDS – NUOVA SERIE IN PRIMA TV FREE

Dal 27 ottobre, dal lunedì al venerdì, alle 14.50.

Approda in Prima TV free su Boing (40 del DTT) la nuova serie FRIENDS.

L’appuntamento è dal 27 ottobre, dal lunedì al venerdì, alle 14.50.

La serie – reboot dell’omonimo show animato – segue la vita di un nuovissimo gruppo di amici che si appresta ad iniziare un nuovo anno scolastico presso la Heartlake International High School. I protagonisti sono: Autumn, amante della pesca e della vita all’aria aperta, è nata con una piccola malformazione e le manca l’avambraccio sinistro; Zac, adrenalinico e appassionato di sport estremi; Paisley, una cantante; Leo che adora cucinare soprattutto con sua nonna; Aliya, volontaria del rifugio per animali; Nova, la nerd appassionata di videogiochi e social; Olly, fashion addicted e, infine, Liann, l’illustratrice.

