Boing le novità di settembre 2023

TEEN TITANS GO! – I NUOVI EPISODI IN ESCLISVA PRIMA TV FREE

Dal 4 settembre, dal lunedì al venerdì, alle 19.50.

- Advertisement -

Approdano su Boing (canale 40 del DTT) i nuovi episodi in Prima free di TEEN TITANS GO!

Da non perdere, inoltre, l’8 settembre alle 19.15, il movie in Prima TV free: TEEN TITANS GO! E DC SUPER HERO GIRLS: CONFUSIONE NEL MULTIVERSO, il film crossover dove i Teen Titans e le DC Super Hero Girls si riuniranno per combattere Lex Luthor e la sua banda di supercriminali DC.

- Advertisement -

L’appuntamento è dal 4 settembre, dal lunedì al venerdì, alle 19.50.

Tante nuove straordinarie missioni per il gruppo di supereroi più simpatico e amato dai bambini (e non solo!) composto come sempre da: Robin, leader del gruppo che ama dirigere il team e, nonostante non abbia dei veri e propri super poteri, conosce le arti marziali e non si tira indietro difronte a nulla; Stella Rubia, una ragazza aliena dagli occhi verdi capaci di lanciare raffiche di energia quando si arrabbia; Cyborg, metà uomo e metà robot divenuto supereroe in seguito ad un intervento chirurgico non riuscito; Beast Boy – Bibi – migliore amico di Cyborg, diventato supereroe a causa di una malattia pericolosissima contratta nella giungla che gli ha dato la capacità di trasformarsi in qualsiasi animale; Corvina, un mezzo-demone che indossa sempre un mantello, figlia del potentissimo Trigon; ed infine Kid Flash, caratterizzato dalla sua velocità supersonica.

WILD THINGS – IL BOSCO DEI PIÙ-PAZZI – LA 2° EDIZIONE IN ECSLUSIVA PRIMA TV

Da settembre!

Il programma più folle e spassoso della TV è pronto a tornare su Boing (canale 40 del DTT) con la seconda attesissima stagione di WILD THINGS – IL BOSCO DEI PIÙ-PAZZI, il game show prodotto per il canale da Nonpanic, società del gruppo Banijay.

L’appuntamento è in esclusiva su Boing e sulla Boing App – dove sarà possibile accedere a strepitosi contenuti extra.

Alla conduzione del programma ci saranno ancora una volta i PanPers.

Spetterà infatti ad Andrea Pisani e Luca Peracino – cabarettisti, conduttori, attori e YouTuber con oltre 1milione di followers – seguire i nuovi concorrenti e commentarne le gesta.

La seconda stagione promette di essere ancora più pazza e divertente con inedite ed esilaranti sfide nella natura – senza esclusione di colpi! – dove a comandare saranno, come sempre, i ragazzi.

LEGO® DREAMZzz – I NUOVI EPISODI IN PRIMA TV FREE

Dal 28 agosto, dal lunedì al venerdì, alle 16.15.

Approdano IN Prima TV free su Boing (40 del DTT) le nuove oniriche e appassionati missioni di LEGO® DREAMZzz.

L’appuntamento è dal 28 agosto, dal lunedì al venerdì, alle 16.15.

La serie narra le avventure dei compagni di scuola Mateo, Izzie, Cooper, Logan e Zoey, che entrano a far parte di un’agenzia segreta ed imparano ad usare il potere dell’immaginazione per viaggiare nel Mondo dei Sogni. La loro missione è sconfiggere lo spaventoso Re Nightmare e le sue forze oscure che rappresentano la parte malvagia del Mondo dei Sogni, quella creata dalle paure collettive e dai rimpianti.

Quando i giovani eroi scoprono che l’obiettivo del loro nemico è conquistare non solo il Mondo dei Sogni ma anche quello della veglia, decidono di mettercela tutta pur di fermalo.

Ad aiutarli, ci sarà Mr. Oz, il loro insegnante di scienze che ha tenuto nascosta la sua vera identità: quella di Investiga-Sogni, uno dei pochi agenti dell’Ufficio della Notte, l’organizzazione segreta che ha protetto il mondo della veglia da Re Nightmare per secoli.

BOING (canale 40 del DTT)

nasce nel novembre 2004 dalla joint-venture tra RTI Mediaset e WarnerMedia, società del gruppo Warner Bros. Discovery. È il primo canale commerciale free al mondo ad essere dedicato ai bambini e ai ragazzi.

Boing offre 24 ore su 24 una programmazione generalista di alta qualità con cartoni animati, film, serie TV e produzioni originali. Sulla pagina Facebook/ Boing TV e il sito www.Boingtv.it , informazioni sul palinsesto, games, video, concorsi e operazioni speciali. Sulla Boing App – l’applicazione gratuita di Boing disponibile su Android (Google Play), iOS (Apple Store) e App Gallery di Huawei – i bambini possono inoltre guardare il canale lineare e fruire di un catalogo di video ed episodi disponibili on demand – rilasciati anche in lingua originale-, giochi e contenuti esclusivi.

Boing le novità di luglio e agosto 2023