Bonus bollette 2023 terzo trimestre: chi ne ha diritto e come chiederlo

Un decreto del Governo conferma il bonus bollette 2023 che garantisce uno sconto per i nuclei familiari in condizioni di disagio economico e fisico.

Bonus bollette 2023: a quanto ammonta?

A calcolare l’ammontare delle riduzioni è l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. I bonus arriveranno durante il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre. L’ammontare del bonus per l’energia elettrica varia in base al numero dei componenti famigliari del nucleo ISEE che compaiono nella Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Il valore del bonus elettrico per il terzo trimestre del 2023 è così distribuito: nuclei di 1-2 componenti: 120,45 euro e 20,24 euro per l’integrazione; nuclei di 3-4 componenti: 149,65 e 23,92 euro; nuclei con oltre 4 componenti: 167,9 e 24,84 euro. Chi appartiene a un nucleo familiare con Isee compreso tra 9.530 e 15mila euro avrà il bonus in misura ridotta, pari all’80% rispetto al bonus ordinario. La ripartizione è così distribuita: per i nuclei di 1-2 componenti, il valore del bonus ordinario e della compensazione integrativa temporanea sarà di 96,36 euro (più 16,19 euro di integrazione); per le famiglie con 3-4 componenti è di 119,72 e 19,14 euro; e famiglie con oltre 4 componenti avranno 134,32 e 19,87 euro.

Bonus bollette 2023 per il gas

Per quanto riguarda invece il bonus bollette 2023 sul gas, l’ammontare dipende non solo dal numero di componenti del nucleo familiare Isee. È calcolato anche in base a categoria d’uso della fornitura agevolata e zona climatica in cui è localizzata la fornitura. Il valore quindi aumenta per le fasce climatiche più fredde. I bonus più la compensazione integrativa temporanea, per nucleo familiare con Isee compreso tra a 9.530 e 30.000 euro, o con almeno 4 figli a carico, o titolare di reddito o pensione di cittadinanza, hanno diversi importi.

Per le famiglie fino a 4 componenti, per l’acqua calda per l’igiene e uso cottura, sono stabiliti 39,32 euro indipendentemente dalla zona climatica. Per il riscaldamento si va da 43,8 euro a 98,55 euro. Se i due utilizzi sono associati, l’importo va da 73 euro a 127,75 euro. Per famiglie con più di 4 componenti, l’assegno per la sola acqua sanitaria o uso cottura ammonta a 36,5 euro più 13,8 euro di integrazione. Per il riscaldamento, si va da 43,8 a 131,4 euro; per l’uso completo (acqua sanitaria, per cottura, riscaldamento) gli importi vanno da 88,3 a 167,9 euro.

Come richiedere l’agevolazione

Per ricevere il bonus bollette 2023 bisogna compilare annualmente la Dichiarazione Sostitutiva Unica sul sito Inps. In questo modo si riceverà, con accredito in bolletta, il bonus. Nel compilare la Dsu bisogna inserire i dati anagrafici e i beni patrimoniali. La Dsu deve essere aggiornata al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello in cui si presenta la dichiarazione. Devono invece presentare apposita domanda sul sito Inps le persone con grave malattia o i nuclei presso i quali viva una persona con una malattia che richieda l’impiego di apparecchiature elettromedicali necessarie per la vita.

Per avere diritto al bonus, il nucleo familiare o il cittadino deve avere alcuni requisiti: un indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro o a 30 mila euro per le famiglie numerose, vale a dire quelle con almeno 4 figli a carico; essere titolare di reddito o pensione di cittadinanza; limitatamente all’anno 2023 avere un Isee di 15mila euro.

Fonte: Arera