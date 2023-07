Bonus bollette: esteso fino a settembre 2023, come ottenerlo

Il governo ha esteso fino a settembre 2023 il bonus bollette, stanziando altri 110 milioni di euro all’apposito fondo.

Bonus bollette: chi ne ha diritto?

Il contributo pensato per cittadini e famiglie in difficoltà arriva in un momento in cui i prezzi sembrano tendere al ribasso, seppur timidamente. Per il mese di giugno il calo del prezzo del gas è fissato in ragione dell’1,1%. Una diminuzione risibile se pensiamo agli aumenti del passato recente, che ne hanno spinto il costo a un livello insostenibile per molti cittadini e molte imprese. Il sostegno dello Stato per i prossimi due mesi sarà riservato a una platea definita mediante l’Isee. I requisiti per potere godere dell’agevolazione e accedere al bonus bollette riguardano una soglia precisa. Hanno diritto al sostegno i nuclei famigliari con un Isee inferiore ai 15mila euro. La cifra sale fino a 30mila euro per le famiglie con almeno 4 figli. A questi si aggiungono i percettori del Reddito di cittadinanza o della Pensione di cittadinanza.

Come ottenere il bonus bollette

Per ottenere il bonus bollette bisogna presentare al comune di residenza sia la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) che l’Isee. I richiedenti nei cui nuclei famigliari ci siano persone affette da malattie gravi o che necessitino di apparecchiature mediche vitali non devono esibire l’Isee. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) applicherà parametri di valutazione che vertono sul tipo di apparecchiatura in dotazione all’utente. Mentre aspettiamo di conoscere il dettaglio del bonus relativo alle bollette del gas, vediamo le cifre del sostegno per le bollette della luce.

Le cifre dell’agevolazione per la luce

Il bonus è così suddiviso: 120,45 euro (ai quali si aggiungono 20,24 euro di compensazione integrativa) per i nuclei formati da 1 o 2 persone con Isee inferiore ai 9.530 euro; 96,36 euro (con aggiunta di 16,19 euro di compensazione integrativa) per nuclei di 1 o 2 persone con Isee tra i 9.530 e i 15.000 euro; 149,65 euro + 23,92 euro di compensazione integrativa per nuclei formati da 3 o 4 persone con Isee sotto i 9.530 euro; 119,72 euro + 19,14 euro di compensazione integrativa per nuclei formati da 3 o 4 persone con Isee tra i 9.530 e i 15.000 euro. Per nuclei formati da oltre 4 persone con Isee sotto i 9.530 euro il beneficio è di 167,90 euro + 24,84 euro di compensazione integrativa e per i nuclei formati da oltre 4 persone con Isee tra i 9.530 e i 15.000 euro le cifre sono 134,32 + 19,87 euro.