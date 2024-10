Bonus carburante 2024: come richiederlo e quali requisiti bisogna avere

Il bonus carburante può essere richiesto entro il 31 dicembre di quest’anno ed è riservato esclusivamente ai lavoratori dipendenti nel settore privato. Esclusi, dunque, i lavorati del settore pubblico.

Dunque, con la Legge di Bilancio 2024, il bonus carburante da 200 euro è stato confermato. Bisogna però tenere conto che il bonus di 200 euro sarà corrisposto sulla base di uno sgravio fiscale fruito dal datore di lavoro.

In questo modo il contributo potrà essere soggetto di una tassazione favorevole, sarà quindi il datore di lavoro ad erogare il voucher ai propri dipendenti sotto forma di Fringe benefit.

I requisiti per ottenere il bonus carburante 2024

I lavoratori destinatari del bonus devono avere un reddito annuo lordo inferiore a 35.000 euro. Rientrano tra i beneficiari anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, a patto ovviamente che abbiano dei dipendenti.

Inoltre, i lavoratori potranno usufruire dell’incentivo in due modi diversi, ovvero:

Buoni benzina o simili

Benefit aziendali disponibili per il dipendente, in questo caso, se incluso nei piani sindacali, non verrà sommato al limite di non imponibilità dei benefit, pari a 258,23 euro.

Le somme saranno corrisposte in busta paga e non concorre alla formazione del reddito. È totalmente detassato ma per l’anno in corso sarà soggetto a oneri contributivi.

Un altro incentivo interessante, relativo sempre al carburante, riguarda la Carta Dedicata a Te. La nuova versione ha fatto il proprio debutto il 1 settembre 2024 e ha un valore di 500 euro in una sola tranche annuale.

Ne possono beneficiare le famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro annui e che non abbiano già ottenuto altri sussidi. Il bonus da 500 euro può essere utilizzato, oltre che per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, anche per il carburante.