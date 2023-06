Bonus colonnine elettriche: cos’è e come richiederlo

Per incentivare i cittadini ad acquistare veicoli elettrici, il governo ha confermato per il biennio 2023-2024 il bonus colonnine elettriche per l’installazione delle colonnine.

Bonus colonnine elettriche: che cos’è?

In tema di mobilità elettrica l’Italia deve ancora fare molta strada. I cittadini infatti continuano a preferire le tradizionali vetture a diesel/benzina.

Il bonus colonnine elettriche serve a incentivare i cittadini ad acquistare veicoli elettrici. La misura è destinata all’installazione delle colonnine elettriche. Per incentivare la transizione verso le auto elettriche e il progressivo abbandono delle vetture a diesel e benzina serve aumentare il numero di colonnine di ricarica sparse sul territorio.

La distribuzione al momento è piuttosto disomogenea, dal momento che la maggior parte delle colonnine si trova nelle regioni del nord. Per incentivare l’acquisto delle auto elettriche e facilitare la ricarica, il governo ha prorogato il bonus colonnine elettriche in modo da recuperare buona parte della spesa di acquisto e installazione. Il bonus è destinato ai privati e possiamo riassumerlo come un contributo statale erogato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE) che prevede il rimborso dell’80% di quanto speso per l’acquisto e la posa delle colonnine.

Bonus colonnine elettriche: in cosa consiste

Il bonus colonnine elettriche consiste in un contributo destinato ai privati cittadini, sia che abitino in ville e villette unifamiliari sia che abitino in condominio. Non va confuso con i contributi a fondo perduto per l’installazione delle colonnine elettriche destinati alle imprese, che consiste in tutt’altro. Il contributo mira infatti a incentivare i privati cittadini nel momento dell’installazione di una o più colonnina.

Il Decreto Milleproroghe ha esteso la durata del bonus sino al 31 dicembre 2024. I privati possono utilizzare il contributo per installare le colonnine sia nelle abitazioni private che nei condomini, negli spazi ad uso comune. Il bonus consiste in una agevolazione dell’80%, calcolata sul prezzo di installazione delle colonnine elettriche.

La normativa in materia stabilisce però alcuni “paletti” che il privato cittadino deve seguire se vuol beneficiare del bonus. In primo luogo, il tetto massimo da rispettare deve essere necessariamente di 1.500 euro per ciascun richiedente. C’è poi il tetto massimo di 8.000 euro per posa e installazione delle colonnine ad uso condominiale.

Come richiedere l’agevolazione

Il bonus è riconosciuto fino a esaurimento dei 40 milioni di euro stanziati dal governo per il Fondo automotive.

Al momento manca un decreto attuativo che lo renda fruibile. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy non ha ancora provveduto, nonostante il decreto Milleproroghe sia in vigore dal 30 dicembre 2022. Una volta preso il via, il bonus sarà richiedibile alle condizione sopra indicate.