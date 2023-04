Auto elettriche: boom di vendite nel 2023

Stando alle previsioni dell’Agenzia internazionale per l’energia, le vendite di auto elettriche aumenteranno del 35%.

Auto elettriche: cosa dice il rapporto dell’Aie?

Le vendite di auto elettriche registreranno quest’anno un incremento. Per l’Aie un’auto su cinque tra quelle vendute nel corso del 2023 sarà elettrica. La rapida elettrificazione del trasporto su strada avrà grandi implicazioni per l’industria energetica. Entro la fine del decennio eliminerà la necessità di cinque milioni di barili di petrolio al giorno. Secondo l’Aie le vendite aumenteranno del 35% quest’anno e raggiungeranno i 14 milioni. La maggioranza delle vendite di auto elettriche è concentrata in 3 mercati: cinese, europeo e statunitense. La Cina ha il 60% delle immatricolazioni globali e l’Aie prevede che la quota di di vendite in questi tre mercati aumenterà, sino a raggiungere il 60%, entro il 2030.

Le auto a motore termico spariranno entro il 2035

Tenendo conto delle regole ambientali più stringenti, non stupisce il dato sopra riportato dall’Aie. L’Unione europea ha deciso che le auto a motore termico spariranno entro il 2035. Segnali incoraggianti arrivano anche nei mercati di altri Paesi, come India e in Indonesia. L’anno scorso le vendite di veicoli elettrici sono triplicate. In Thailandia le vendite sono invece raddoppiate.