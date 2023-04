Bonus disoccupati 2023: fino a 1.000 euro per chi ha perso il lavoro, ecco come fare domanda

Il bonus per le persone in cerca di lavoro è un sostegno economico emesso dal Governo italiano, previsto fino al 2023 per aiutare chi sta vivendo una situazione di difficoltà lavorativa. Ma a chi è destinato effettivamente tale somma di denaro sotto forma di aiuto economico e come presentare la domanda?

Bonus disoccupati 2023: cosa sapere

Il bonus per le persone disoccupate rappresenta un sostegno economico importante per chi sta vivendo una situazione di difficoltà lavorativa. Per poter beneficiare di questa agevolazione, è fondamentale presentare la domanda nei tempi e nei modi previsti, allegando tutta la documentazione richiesta.

Per chi è il bonus disoccupati 2023

Il bonus per disoccupati è destinato alle persone in disoccupazione o in attesa di occupazione, a cui spetta l’indennità di disoccupazione o altri ammortizzatori sociali. È importante sottolineare che il bonus per le persone in cerca di lavoro è un’agevolazione temporanea, prevista solo fino al 2023. Inoltre, l’ammontare del contributo può variare in base alle disponibilità finanziarie e alle necessità del Paese.

A chi mandare la domanda del bonus disoccupati 2023?

La richiesta del bonus dovrà essere presentata all’INPS, che determinerà l’ammontare del contributo in base alla durata della disoccupazione e al reddito del richiedente.

Bonus disoccupati 2023: i passaggi per presentare la domanda

Per presentare la domanda, sarà necessario compilare un’apposito form online, allegare la documentazione necessaria e inviare il tutto all’INPS. Il bonus verrà poi erogato mensilmente, a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda.

La domanda di Sostegno al reddito deve essere presentata sul sito Forma.Temp esclusivamente attraverso il sistema FTWeb, secondo una delle seguenti modalità:

Modalità 1)

Il potenziale beneficiario può rivolgersi a uno degli Sportelli Sindacali di categoria operativi nel proprio territorio di riferimento: Felsa Cisl, Nidil Cgil, UilTemp. L’operatore dello Sportello Sindacale inserisce sulla piattaforma FTWeb i dati del richiedente e la documentazione prevista. Una volta compilati tutti i campi, scarica e stampa il modulo di domanda che deve essere sottoscritto con firma autografa dal potenziale beneficiario la prestazione, lo scansiona e allega a sistema nella sezione “firma della domanda”. Cliccando poi su “salva”, la domanda viene trasmessa al Fondo, in nome e per conto del richiedente la prestazione.

Modalità 2)

Il potenziale beneficiario in possesso dei requisiti di accesso (Verifica qui se il periodo di presentazione della domanda è valido) può procedere in autonomia all’inoltro della domanda di Sostegno al reddito previa registrazione alla piattaforma FTWeb. Dopo aver compilato i campi previsti e inserito i relativi allegati, il potenziale beneficiario deve scaricare e stampare il modulo di domanda, sottoscriverlo con firma autografa, scansionarlo e allegarlo a sistema nella sezione “firma della domanda”. Cliccando su “salva” la domanda viene trasmessa al Fondo.

Quali sono i documenti da presentare: