Bonus genitori separati: cos’è e come richiederlo

Il bonus genitori separati è un aiuto per far fronte agli assegni non versati a causa dell’emergenza economica. Vediamo a quanto ammonta e quali sono i requisiti per poterlo richiedere.

Bonus genitori separati: chi può richiederlo?

Il “Fondo per i genitori lavoratori separati o divorziati” previsto dal governo è una misura che fornisce ad una specifica categoria di mamme e papà un aiuto di 800 euro al mese, così da mantenere la propria famiglia. Il Fondo riguarda coloro che hanno avuto un impedimento che ha causato la cessazione o la riduzione del proprio lavoro. Il genitore in questione deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi. A causa dell’emergenza economica creata dalla pandemia di Covid-19, molti genitori non hanno versato l’assegno di mantenimento. L’assegno mensile destinato al genitore non affidatario copre le spese ordinarie per il figlio. Nello specifico si tratta di spese scolastiche, per l’abbigliamento e molto altro. L’effettiva introduzione del bonus era avvenuta nel 2021 attraverso il Decreto Sostegni e il 26 ottobre 2022 è stato pubblicato il decreto attuativo, dove sono state date le indicazioni specifiche. La misura potrà essere corrisposta in dodici mensilità, questo significa che in totale l’assegno complessivo annuale ammonterà a 9.600 euro.

Bonus genitori separati: i requisiti

Per poter richiedere il bonus genitori separati, il genitore deve avere terminato o ridotto lo svolgimento del proprio lavoro per un minimo di 90 giorni nella fase della pandemia. Inoltre lo stesso deve aver subito una decurtazione del proprio reddito del 30% minimo calcolato rispetto al 2019. La norma sostiene che il genitore dovrà trovarsi in stato di bisogno. Questo comporta che la madre o il padre non abbiano ricevuto totalmente o parzialmente l’assegno di mantenimento dall’8 marzo 2020 al 31 marzo 2022. Uno dei requisiti riguarda il fatto che il genitore debba avere un reddito inferiore o uguale a 8.174 euro annuale. La procedura ufficiale per richiedere la misura deve essere ancora comunicata. Sarà il Dipartimento per le politiche della famiglia a dare delucidazioni in merito agli step per fare domanda.

I documenti da presentare

I documenti che potrebbero servire sono le informazioni anagrafiche, la copia del documento di identità, il codice fiscale, l’IBAN del conto corrente sul quale ricevere il denaro. Inoltre potrebbero essere richiesti i redditi percepiti. In ultimo ci sarà poi bisogno di presentare la documentazione che attesti il diritto della madre separata ad usufruire dell’assegno di mantenimento.