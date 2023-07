Bonus lavoratori turismo: cos’è e come richiederlo

Concepito come un aumento dello stipendio per i dipendenti del comparto turistico, il bonus lavoratori turismo prevede un incremento del compenso del 15% lordo per notturni e straordinari festivi maturati durante l’estate.

Bonus turismo: chi può richiederlo?

Negli ultimi anni i ristoratori e albergatori hanno attraversato un lungo periodo di difficoltà. Tra le tante c’è anche la difficoltà di reclutare nuovi collaboratori per la stagione estiva. Un aiuto potrebbe arrivare dal bonus lavoratori turismo, destinato ai dipendenti del settore.

Il Ministero del Turismo ha previsto la misura con la finalità di favorire le attività lavorative all’interno del comparto turistico e migliorare nel contempo le condizioni lavorative degli addetti. In questo modo aumenterebbe anche la capacità di attrarre viaggiatori verso il nostro Paese. Il provvedimento consiste in un compenso che consentirà agli impiegati del settore di incrementare i propri guadagni. I dipendenti del comparto turistico riceveranno un aumento lordo del 15% del proprio stipendio. In breve, al lavoratore saranno infine riconosciuti più soldi nella busta paga “detassata”.

Bonus lavoratori turismo: chi può richiederlo

La misura riguarda in particolare il periodo tra il 1° giugno e il 21 settembre del 2023, ovvero tutta la stagione estiva. La misura è inclusa in un emendamento al decreto Lavoro, approvato dal CdM lo scorso primo maggio ed ora nel percorso di conversione in legge. Ci sarà a breve uno specifico decreto ministeriale che spiegherà i requisiti specifici per avere accesso al bonus lavoratori turismo e la procedura per richiedere l’agevolazione. Il tesoretto stimato per la misura è pari a 54,7 milioni di euro. Di questi, 30 milioni di euro provengono dal Fondo per gli interventi strutturali in politica economica, 4 milioni dal Fondo speciale nell’ambito di programma “Fondi di riserva e speciali” e 20,7 milioni dal Fondo unico nazionale del turismo.

Sebbene la comunicazione relativa al bonus non sia ancora uscita in Gazzetta Ufficiale, sono già a disposizione alcune indiscrezioni. La misura vale per i lavoratori del comparto turistico e include quelli degli stabilimenti termali. Serve però che i percettori abbiano un regolare contratto di lavoro subordinato, attivo nel settore privato, e un reddito riferito al 2022 inferiore o uguale a 40.000 euro.

Lo scopo dell’agevolazione

Il bonus lavoratori turismo non comporta soltanto l’aumento di remunerazione in sé ma anche serve a contrastare in qualche modo la carenza di personale nell’ambito. secondo il Ministero del Turismo, la misura va nella direzione giusta per accrescere l’attrattività del settore, controbattere al problema della carenza di personale, rendere migliori le condizioni di lavoro e favorire una più alta stabilità occupazionale.