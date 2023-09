Bonus libri scuola 2023-2024: che cos’è, come funziona, requisiti

Il bonus libri scuola 2023-2024 è un aiuto erogato sotto forma di contributo economico, voucher o rimborso per le famiglie che devono sostenere i costi per l’acquisto dei testi scolastici dei propri figli. Questo beneficio è erogato dalle Regioni italiane di residenza degli studenti e dei loro nuclei familiari.

Come funziona il voucher libri?

L’erogazione del bonus avviene in modo diretto, con l’ausilio dei Comuni o di specifici Enti locali per il diritto allo studio. Le regole e i requisiti per accedere al bonus variano da Regione a Regione, ma in generale, le famiglie con figli iscritti a scuole secondarie di 1° o 2° grado, statali, paritarie o formative accreditate dalla Regione, possono beneficiare di questo aiuto. Anche i percorsi del sistema duale sono spesso inclusi.

Chi può richiederlo

In generale, gli aiuti sono rivolti principalmente a famiglie con reddito medio-basso. Tuttavia, i dettagli sui requisiti specifici variano da Regione a Regione.

Bonus libri regione per regione

Ogni Regione ha attivato il proprio bando per i contributi ai libri scolastici 2023-2024 con scadenze e importi diversi. Ecco alcune informazioni su alcune Regioni: