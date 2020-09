Bonus mobilità: date e come richiederlo

Il ministro dell'ambiente è pronto per erogare i rimborsi per l'acquisto di mezzi di mobilità alternativa, ma c'è ancora da aspettare

Il bonus mobilità, di cui si parla da ormai molto tempo, è pronto a partire ufficialmente. È il ministro dell’ambiente Sergio Costa ad aver sancito l’ufficialità, comunicando le tempistiche per poter inoltrare richiesta di rimborso sull’acquisto di biciclette, monopattini elettrici ed altri mezzi di mobilità alternativa.

Il decreto attuativo, verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 5 settembre e da quel giorno partirà un lasso di tempo di 60 giorni necessari per completare il portale da cui inoltrare la domanda, pertanto si presume che la data fissata sia quella del 4 novembre 2020.

Ma perché ci sarà da attendere così tanto? Oltre agli intoppi amministrativi che sono insorti, il ministero ha pensato di aumentare i fondi da destinare all’incentivo, che di fatti sono passati da una dotazione iniziale di 120 milioni a ben 210 milioni. In questo modo, sarà possibile includere tutti coloro che ne faranno richiesta, e non vi sarà una sorta di “click day” con la fretta di dover presentare domanda prima dell’esaurimento dei fondi messi a disposizione dal ministero.

Come richiedere il bonus

Vi anticipiamo che, alla data di presentazione della richiesta, bisognerà essere in possesso della fattura di acquisto o dello scontrino parlante, e dello SPID, ovvero il sistema di identità digitale che occorre per accedere ai servizi offerti della pubblica amministrazione, compresi altri bonus erogati.

Per quanto concerne gli acquisti online, sembrerebbe essere confermata la possibilità di usufruire del rimborso anche tramite gli acquisti su Amazon, poiché con il proprio codice fiscale è possibile scaricare la fattura, il documento idoneo alla presentazione della richiesta.

In seguito all’evasione di tutte le richieste di rimborso presentate sul portale, il ministro ha espresso la volontà di proseguire sulla strada degli incentivi alla mobilità alternativa. Verranno, probabilmente, applicati degli sconti di cui usufruire direttamente in fase di acquisto del mezzo, e in caso di possibilità di reperire ulteriori fondi, verrà prorogato il bonus.