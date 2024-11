Bonus Natale 2024: spetta anche ai lavoratori privi di coniugi a carico

Il bonus Natale continua a far discutere e la novità riguarda il fatto che l’incentivo spetta anche ai lavoratori che non hanno coniugi a carico. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare nella quale ha chiarito quali sono i requisiti necessari per richiedere il contributo che, lo ricordiamo, ammonta a cento euro.

L’ultima novità

Il bonus Natale è stato finanziato con altri cento milioni e questo permette di allargare ulteriormente la platea dei beneficiari rispetto a quanto previsto inizialmente. Infatti, la novità più rilevante riguarda il fatto che il bonus Natale verrà riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti privi di coniugi a carico.

In sostanza, i datori di lavoro potranno erogare il contributo a tutti i genitori che abbiano almeno un figlio a carico, indipendentemente dal fatto che siano coniugati, divorziati, separati, conviventi o monogenitori.

Le prima stime dicono che con questa novità la platea di beneficiari raggiunge i 4,6 milioni di lavoratori e lavoratrici. Nella prima versione del bonus Natale, questo numero era di soli 1,1 milioni di beneficiari.

I requisiti per richiedere il bonus Natale 2024

Restano comunque validi i requisiti determinati in precedenza. Ad esempio, per richiedere il bonus Natale, occorre che ci sia almeno un figlio fiscalmente a carico anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato.

Tra le novità segnaliamo l’inammissibilità sull’accesso del bonus presentato da entrambi i genitori, coniugati e non legalmente separati o conviventi. In sostanza, anche se entrambi i genitori hanno i requisiti per il bonus Natale, l’indennità spetta solo e soltanto a un genitore. Naturalmente rimane in essere anche il limite di reddito, che non deve superare i 28.000 euro.