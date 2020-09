Bonus sanificazione: novità e scadenza

Si avvicina la scadenza per richiedere il bonus santificazione fissata al 7 Settembre 2020. Sul tema in questione di recente ci sono state alcune novità introdotte dall’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima infatti con la circolare n. 25 (20 Agosto) ha fatto luce sulle spese ammesse al bonus in questione. Ad esempio l’Agenzia ha precisato che non rientra nel bonus sanificazione la spesa per l’ordinaria pulizia dei condizionatori.

Le novità introdotte dall’Agenzia delle Entrate

L’avvicinarsi della scadenza fissata per richiedere il bonus impone di rispolverare le regole concernenti il bonus santificazione comprese delle novità introdotte dall’Agenzia delle Entrate. Per quanto concerne gli ambienti di lavoro, sono state introdotte due interessanti novità. Gli operatori professionisti della sanificazione devono porre in essere una certificazione volta a provare che le attività effettuate siano conformi al protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.Come sopra accennato, l’attività fisiologica di pulizia e manutenzione dei condizionatori non rientra nel bonus in questione. Rientrano in quest’ultimo però le spese volte ad aumentare la capacità di filtrare del dispositivo.

Scadenza bonus sanificazione, la domanda va presentata entro il 7 settembre 2020

È possibile presentare la domanda volta ad ottenere il bonus sanificazione fino al 7 Settembre 2020. L’invio della comunicazione dovrà avvenire in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate.

I soggetti legittimati a presentare la domanda sono coloro che possiedono partita IVA esercenti attività d’impresa, arti e professionisti, enti religiosi riconosciuti, il terzo settore e gli enti non commerciali.

Nonostante la scadenza sia letteralmente alle porte è possibile ancora presentare:

Comunicazione di rinuncia al credito d’imposta indicato nella richiesta precedente;

indicato nella richiesta precedente; Nuova comunicazione volta a sostituire quella già trasmessa.

Il bonus sanificazione ammonta al 60% delle spese indicate nella comunicazione telematica, il tetto massimo è fissato a 60 mila euro. Dopo la comunicazione dell’ammontare del credito d’imposta sarà possibile optare per la cessione del credito stesso, in parte o totale. Per decidere ci sarà tempo fino al 31 Dicembre 2021.

