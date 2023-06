Bonus sport 2023: che cos’è e come richiederlo

Grazie alle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2023 sarà presto possibile usufruire del bonus sport per gli interventi di manutenzione e di restauro degli impianti sportivi e la realizzazione di nuove strutture pubbliche.

Bonus sport 2023: chi può richiederlo?

Le modifiche introdotte dall’art. 1, comma 614, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023) prevedono l’introduzione di agevolazioni che prenderanno il nome di bonus sport. Il bonus riguarda la possibilità di richiedere un contributo per gli interventi di manutenzione e di restauro degli impianti sportivi. La somma di denaro può venir impiegata anche per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, sempre per quanto riguarda l’anno 2023. Tale estensione introdotte attraverso le disposizioni di legge già citate è disposta in particolare per le imprese, alle quali viene erogato un credito d’imposta di importo pari al 65% dell’ammontare riconosciuto e che deve essere utilizzato in tre quote annuali di pari importo.

A tal proposito, il bonus sport 2023 viene riconosciuto solo dietro la presentazione di un’apposita domanda, che bisogna presentare necessariamente all’interno di due finestre temporali.

Bonus sport 2023: come presentare la domanda

La presentazione di un’apposita domanda deve avvenire all’interno di due finestre temporali di una durata complessiva pari a 120 giorni. Le finestre temporali vanno dal 30 maggio al 30 giugno e dal 15 ottobre al 15 novembre. Solo entro questi due periodi le aziende possono inviare la domanda per richiedere l’agevolazione.

Il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato già un comunicato stampa con il quale comunica l’apertura della 1a finestra per l’invio delle domande. Nel comunicato si legge che “a seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento autorizza le imprese a usufruire del credito di imposta dandone contemporaneamente comunicazione all’Agenzia delle entrate”. Le domande per la partecipazione al bando devono essere presentate tramite l’apposita piattaforma reperibile al link https://avvisibandi.sport.governo.it/. All’interno della piattaforma gli interessati troveranno la “guida alla compilazione” e i riferimenti per l’assistenza tecnica e procedurale.

L’ammontare del credito

Il limite all’importo erogabile posto dal legislatore alle imprese è pari al 10‰ (dieci per mille) dei ricavi 2022. L’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere 15 milioni di euro per l’anno in corso. Il credito d’imposta può essere richiesto dalle imprese che possiedono i requisiti necessari entro il limite che è stato stabilito dalle disposizioni che sono contenute all’interno della normativa vigente in materia.