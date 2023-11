Bonus tasse 2023/2024: cosa sono e come funzionano

I bonus tasse 2023 sono sia degli aiuti economici, sia degli incentivi destinati agli imprenditori che sono in regola con le tasse e che necessitano di risorse sia per investire che per assumere. La Riforma Fiscale 2024 sta prendendo forza ed entrerà in vigore con nuove norme dal 1 gennaio 2024. Prevede premi per chi accetta il patto con il Fisco ma anche delle semplificazioni e delle riduzioni. Bonus per imprese ma anche per le famiglie che investono su formazione per i figli e che usufruiscono di diversi servizi, ne vediamo alcuni esempi.

Bonus tasse universitarie

Il bonus tasse universitarie prevede l’esonero totale o parziale dal contributo omnicomprensivo annuo per studenti universitari con un ISEE fino a 22.000 euro. Gli studenti con ISEE tra 22.000 e 30.000 euro possono beneficiare di un’esenzione parziale, calcolata in base alla fascia ISEE. La No Tax Area Universitaria è valida fino al 2024.

Sconto fiscale lavoratori weekend

Lavorare nel weekend è il sacrificio e la necessità di molti lavoratori, a loro vantaggio arriva un bonus tasse dedicato. Prevede una detassatazione applicata alla busta paga, la misura è dedicata al comparto turistico e anche della ristorazione. Lo sconto non è solo per i weekend ma anche per i giorni festivi. La misura diventerà strutturale con la prossima legge di Bilancio 2024. Ne beneficiano chef, camerieri, addetti del settore turistico.

Tregua fiscale

La tregua fiscale include l’annullamento delle cartelle con un importo inferiore a 1000 euro e altre misure di assistenza attive fino al 31 dicembre 2023. Lo stralcio coinvolgerà cartelle relative a multe, tributi locali e la possibilità di eliminare quelle pre-2015 verso Enti previdenziali privati. Sono anche previste agevolazioni per la conciliazione in caso di avvisi bonari o controversie in corso.

Bonus Ires

Il bonus IRES è un incentivo fiscale inserito nella riforma fiscale per sostenere le aziende che investono o assumono in Italia. Modifica le aliquote dell’Imposta sui Redditi delle Società, riducendo l’imposta per le aziende che effettuano nuove assunzioni o investimenti.

Misure fiscali attive nel 2023

Nel 2023, il Governo ha anche introdotto diverse misure fiscali volte ad alleggerire il carico sulle economie famigliari e anche per rilanciare i consumi. Tra le misure ricordiamo il Decreto contro il caro bollette. Inoltre, il Governo ha inserito delle disposizioni speciali di non punibilità per alcuni reati tributari, purché le violazioni siano state regolarizzate e le somme dovute vengano integralmente pagate secondo le regole.

Parliamo dell’’omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità. Dell’omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità. Dell’indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro.