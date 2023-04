Bonus tende da sole e zanzariere 2023: come si ottiene e quali documenti servono?

E’ stato dedicato ai cittadini italiani il bonus tende da sole e zanzariere nel 2023. Grazie a questa misura i cittadini potranno ottenere un rimborso fiscale del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di tende, pergolati, verande, sistemi di ombreggiamento e zanzariere. Vediamo tutte le informazioni per ricevere il bonus.

Scopri il bonus tende da sole e zanzariere 2023

Il bonus tende da sole e zanzariere per il 2023 è stato inserito nella Legge di Bilancio 2022 e ha l’obiettivo di incentivare gli interventi finalizzati al miglioramento energetico degli edifici ed anche a quello della qualità della vita delle persone grazie alla protezione contro il sole e gli insetti.

- Advertisement -

Ecco come ottenere il bonus tende da sole e zanzariere 2023

Per usufruire del bonus zanzariere e tende da sole 2023 è necessario che i lavori riferiti alla installazione di tali tende da sole o di zanzariere siano eseguiti da professionisti. Questi ultimi dovranno essere regolarmente iscritti all’albo delle imprese edili e artigiane. Per di più, occorre sapere che le spese dovranno essere correttamente documentate.

Come richiedere il bonus tende 2023

Dovrete collegarvi sul portale tramite il sito web dell’Agenzia dell’Enea, effettuando l’accesso all’Area Utenti. Andare nella sezione Detrazione fiscali, e fare la comunicazione entro 90 giorni dal completamento dell’installazione o delle prove ingegneristiche.

- Advertisement -

Quali documenti servono?

La scheda con la descrizione completa dell’intervento;

Il codice alfanumerico Cpdi e mail dell’Enea col codice;

Asseverazione di un tecnico abilitato;

Schede tecniche dei componenti;

Marcatura CE, che ne garantisce l’efficienza energetica;

Attestazioni di prestazione per la trasmissione solare totale;

Delibera dell’assemblea per l’esecuzione dei lavori (in caso di condomini);

Dichiarazione di consenso del proprietario;

Fattura alle spese (se il pagamento non può essere fatto con bonifico o se riguardano parti in comune del condominio);

Ricevute dei bonifici.

La scadenza

L’attuale bonus tende da sole e zanzariere è valido fino al 31 dicembre 2023 e può essere richiesto da tutti i cittadini residenti in Italia.