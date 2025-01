Boom delle Smart Home in Italia: il mercato supera gli 800 milioni grazie all’AI

Cresce il mercato delle smart home in Italia, e il merito è anche dell’intelligenza artificiale. Nel 2023, infatti, ha raggiunto un valore di 810 milioni di euro, con un incremento del 25% nell’ultimo triennio. Non a caso, 6 italiani su 10 utilizzano almeno un dispositivo smart per migliorare sicurezza, efficienza e gestione domestica.

È questa la fotografia scattata da Acea Energia attraverso l’infografica “Bollette: il supporto dell’AI per il risparmio domestico”, che mostra quanto l’intelligenza artificiale abbia contribuito alla diffusione dispositivi smart e come sia diventata ormai un’alleata fondamentale nella gestione quotidiana della casa.

Tra i dispositivi più acquistati dagli italiani, troviamo al primo posto le videocamere di sorveglianza intelligenti, con un fatturato di 195 milioni di euro. Seguono gli elettrodomestici smart (151 milioni di euro), mentre chiudono il podio i sistemi di riscaldamento e climatizzazione automatizzati (148 milioni di euro).

L’integrazione tra dispositivi intelligenti e AI rappresenta, dunque, il cuore pulsante della trasformazione tecnologica domestica, offrendo strumenti per ottimizzare i consumi e ridurre gli sprechi. Per il riscaldamento e la climatizzazione, i termostati smart consentono il controllo remoto e l’autoregolazione del budget energetico, mentre le valvole termostatiche permettono di personalizzare la temperatura per ogni stanza, migliorando l’efficienza.

Per l’illuminazione e i consumi elettrici, le lampadine smart garantiscono risparmio grazie alla tecnologia LED e alla programmazione automatica, mentre i contatori intelligenti monitorano in tempo reale i consumi e i costi. Le prese smart eliminano gli sprechi da stand-by e gli elettrodomestici intelligenti offrono efficienza e integrazione con la domotica.

L’intelligenza artificiale si sta affermando come il cuore della trasformazione tecnologica domestica. Grazie alla capacità di raccogliere e analizzare dati in tempo reale, è destinata a diventare un assistente indispensabile per ottimizzare i consumi energetici.

Dai termostati che apprendono le abitudini degli utenti a dispositivi in grado di autoregolarsi, l’AI offre strumenti concreti per migliorare l’efficienza e promuovere un uso più sostenibile delle risorse.