Brigitte Nielsen: “Ho fatto un dispetto a Madonna”

Decisamente hot le dichiarazioni di Brigitte Nielsen su un suo discusso passato con l’attore Sean Penn. La showgirl nota al pubblico italiano per essere stata valletta a Sanremo nel 1992 e per aver recitato in alcuni film di successo internazionale ha rivelato durante la sua ospitata a The Talk in onda sulla Cbs d’aver avuto un rapporto sessuale con Sean Penn quando questo era sposato con Madonna, e lo ha fatto solo per fare un dispetto alla pop star con cui non andava per niente d’accordo. Brigitte racconta la sua esperienza con fierezza, un episodio di cui non potrà dimenticarsi:” Nel 1987 ero in un club con Madonna e lei non faceva altro che offendermi. Era molto scortese con me e alla fine le ho dato uno schiaffo in faccia a mano aperta. Considerando che lei è piccolina e io una gigante..”

L’attrice ha poi aggiunto che la storia che non si è conclusa quella sera:”… qualche mese dopo, per farsi perdonare la Nielsen è andata nel Sud della Francia a trovare Madonna, che però non era sola. Il meglio del racconto deve ancora venire, quella volta in Francia, visto che non era cambiata e anzi la trovai più maleducata del solito, ho passato una notte con suo marito Sean Penn”.

Brigitte Nielsen: “Ho dato uno schiaffo a Madonna, lo son non dovevo”

Brigitte Nielsen non sembra affatto pentita di quello che ha fatto, non aveva un buon rapporto con la pop star e dopo che quest’ultima l’aveva fatta buttare fuori dal locale dove si esibiva aveva deciso di vendicarsi e farle un dispetto. E’ riuscita nel suo intento, ma evidentemente anche l’attore hollywodiano non era molto fedele alla cantante sarà anche per questo che la loro relazione è finita in breve tempo. Tuttavia la Nielsen, che oggi sorride pensando all’episodio, comprende d’aver fatto solo un dispetto e solo per far innervosire Madonna ospite nell’edizione 2015 di Che tempo che fa .