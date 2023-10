Brioches in friggitrice ad aria fatte in casa partendo da zero? Perché no! Seguendo questa ricetta passo passo otterrete un risultato pressoché perfetto, provare per credere. L’unico problema sarà quello di smettere di farle ma soprattutto, di mangiarle. Queste deliziose brioches sono perfette da mangiare sia a colazione che a merenda. Da far provare assolutamente a tutta la famiglia, verranno fragranti come non mai. Ricordate che se non vi riescono la prima volta di perseverare. In cucina pazienza ed esperienza sono alla base di tutto.



Volete provare anche altri dolci? Ecco come fare il Croccante di mandorle in friggitrice ad aria.

Ingredienti brioche in friggitrice ad aria

270 g di farina 00

270 g di farina manitoba

140 g di zucchero

8 g di lievito di birra disidratato (o 1 cubetto di lievito fresco)

2 uova intere

180 ml di latte tiepido

80 g di burro morbido

scorza di mezzo limone

una bacca di vaniglia

Procedimento

In una ciotola, mescolate accuratamente le due farine setacciandole. In un’altra ciotola invece, sciogliete il lievito nell’acqua tiepida e aggiungete 1 cucchiaino di zucchero. Lasciate riposare per 10 minuti finché il lievito non inizia a schiumare

In una terza ciotola, sbattete le uova con il latte, il burro morbido, la scorza di limone grattugiata e la vaniglia, a vostro gusto. Unite il composto di lievito alla miscela di uova e mescolate bene per far amalgamare in tutto.

Aggiungete gradualmente le farine e impastate fino a ottenere un impasto omogeneo. Coprite quindi l’impasto con un canovaccio pulito e lasciatelo riposare per almeno 3 ore, fino a quando raddoppia di volume.



Dopo la lievitazione, formate dei panetti con l’impasto e lasciateli lievitare per altri 30 minuti su carta forno.

Cottura

Preriscaldate la friggitrice ad aria a 200°C per 3 minuti. Prima di mettere in cottura le brioche, spennellate i panetti con latte in cui in precedenza avrete sciolto un po’ di zucchero.

Adagiate le brioches nella friggitrice ad aria srnza carta forno e cuocete per circa 15 minuti, o fino a quando diverranno dorati. Gli ultimi 2 minuti girate.

Consigli

Potete fare anche una versione integrale delle brioches in friggitrice ad aria, sostituendo la farina 00. Ovviamente potranno essere farcite come meglio credete: miele, marmellata, crema o cioccolata, tutto è concesso.

Ovviamente per i più golosi, una bella spolverata di zucchero a velo è assolutamente da dare.

