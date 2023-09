Il croccante di mandorle è un piacere per il palato, con la sua consistenza croccante e il sapore ricco delle mandorle. Qualche giorno fa, sul mio gruppo Facebook FRIGGITRICE AD ARIA RICETTE, una ragazza ha chiesto: “Si può fare il croccante?” Detto fatto, l’ho messo in pratica prima con il croccante di arachidi e trovate qui la mia ricetta e poi con quello alle mandorle.

Questa ricetta è nata dalla mia ingegnosità nel calcolare le giuste proporzioni per ottenere un croccante perfetto. Eventuali modifiche comprometteranno il risultato, poiché lo zucchero potrebbe cristallizzare e il risultato finale non sarebbe soddisfacente. Perché non provi subito a realizzarlo? Puoi anche sperimentare con noci pralinate o mandorle caramellate nella friggitrice ad aria.

Ingredienti croccante di mandorle in friggitrice ad aria

100 g di mandorle

60 g di zucchero

30 g di acqua

Procedimento

In un tegame adatto alla friggitrice ad aria, unisci le mandorle, lo zucchero e l’acqua, mescolando bene il tutto.

Posiziona il tegame nel cestello della friggitrice ad aria e cuoci a 185°C per 14 minuti, mescolando di tanto in tanto.

Quando le mandorle assumono un bel colore dorato scuro e il liquido si è asciugato, sono pronte per essere estratte dalla friggitrice. Trasferisci il composto in una ciotola rettangolare in plastica e premi per uniformare e formare il composto.

Dopo circa 5 minuti, il croccante si solidificherà e sarà pronto da gustare.

Ecco il mio segreto per ottenere il croccante di mandorle perfetto: evita assolutamente che lo zucchero cristallizzi, altrimenti otterrai mandorle pralinate.

Consigli

Personalizza il croccante aggiungendo un pizzico di cannella per un contrasto di sapori.

Conserva il croccante in un contenitore ermetico per mantenerne la croccantezza più a lungo.

Sperimenta con diverse tipologie di frutta secca per creare varianti del croccante, come noci, noccioline o arachidi.