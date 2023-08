Buffet estivo: 5 ricette facili da realizzare

I buffet estivi si organizzano per tante occasioni e motivi: compleanni, ricorrenze ma anche rimpatriata tra amici o colleghi, rientri dalle vacanze, occasioni di socialità magari con nuove persone conosciute al mare o in campeggio. Chi viene invitato ad un buffet estivo ha tante aspettative: mangiare bene, bere e rinfrescarsi, saziarsi ma anche rimanere leggero, soprattutto se si è in spiaggia o vicino ad una piscina.

Buffet estivo: Colori, materiali, accessori e design

Come dicono gli esperti, si mangia con gli occhi ma anche con il palato. L’allestimento, le decorazioni, i colori e i materiali che si scelgono aiutano molto ad appagare il palato anche con la vista. All’aperto, aiutano molto i colori chiari come il bianco, il celeste, il giallo per dare un tocco di vivacità e solarità, il rosa pallido oppure acceso visto che adesso c’è il trend di Barbie.

I buffet estivi possono essere un mix di ricette di piccoli alimenti come stuzzichini di frutta, salatini, mini toast, prodotti da forno, salumi e formaggi. L’occhio richiede ordine anche nella quantità, perché la quantità fa venire appetito, l’ordine invece appaga la voglia di freschezza, tranquillità, pace.

Tra i tanti accessori utili alla preparazione di una tavolata, abbiamo trovato taglieri in legno colorati ma anche di legno chiaro molto essenziali. Poi diverse alzatine dove collocare mini tartine, piattini di salse e altri piccoli alimenti. La frutta non deve mancare, quindi pezzettini di melone, cocomero, pesche e albicocche, in agosto alcuni chicchi di uva avvicinandoci a settembre.

Che cosa cucinare? Ecco cinque ricette per un buffet estivo

Mini girelle prosciutto cotto

2 fette lunghe di pane per tramezzini senza crosta

70 g di prosciutto cotto

50 g di robiola

1 cucchiaio di latte

1 pizzico di sale

2 cucchiai di erba cipollina fresca

Mettere in un mixer prosciutto cotto, robiola, latte e sale. Frullate tutto fino ad ottenere una crema liscia. Con un mattarello schiacciate del pane per tramezzini fino ad appiattirle. Spalmate la crema su ogni fetta insieme all’erba cipollina tritata. Richiedete il rotolo, avvolgetelo in una pellicola trasparente, mettete in freezer per trenta minuti. Per il buffet suddividete il rotolo in fetta da un centimetro con un coltello leggermente bagnato.

Tris di tartine estive: pomodoro e basilico, bufala e olive, cetrioli e gamberetti

Pomodoro e Basilico

Fette di pane integrale o baguette

Pomodori maturi

Foglie di basilico fresco

Olio d’oliva extra vergine

Sale e pepe q.b.

Taglia i pomodori a fette sottili. Tosta le fette di pane integrale o baguette leggermente. Posiziona le fette di pomodoro sulle fette di pane tostate. Aggiungi alcune foglie di basilico fresco sopra i pomodori. Spruzza un filo di olio d’oliva extra vergine sopra le tartine. Aggiungi una leggera spolverata di sale e pepe. Servi le tartine pomodoro e basilico.

Bufala e Olive

Fette di pane integrale o baguette

Mozzarella di bufala fresca

Olive nere denocciolate

Foglie di basilico fresco

Olio d’oliva extra vergine

Sale e pepe q.b.

Taglia la mozzarella di bufala a fette sottili. Tosta le fette di pane integrale o baguette leggermente. Posiziona le fette di mozzarella sulla superficie delle fette di pane tostate. Distribuisci alcune olive nere denocciolate sopra la mozzarella. Aggiungi foglie di basilico fresco. Spruzza un filo di olio d’oliva extra vergine. Aggiungi una leggera spolverata di sale e pepe. Servi le tartine bufala e olive.

Cetrioli e Gamberetti:

Fette di pane integrale o baguette

Cetrioli

Gamberetti cotti e sgusciati

Yogurt greco

Aneto fresco (opzionale)

Succo di limone

Sale e pepe q.b.



Taglia i cetrioli a fette sottili. In una ciotola, mescola i gamberetti cotti con lo yogurt greco. Aggiungi aneto fresco tritato (se preferito) e un po’ di succo di limone. Tosta le fette di pane integrale o baguette leggermente. Posiziona le fette di cetriolo sulla superficie delle fette di pane tostate. Distribuisci il misto di gamberetti e yogurt sopra i cetrioli. Aggiungi una leggera spolverata di sale e pepe. Servi le tartine cetrioli e gamberetti.

Insalata di straccetti estiva

Fettine di tacchino o pollo: 600 grammi

2 pomodori

2 carote

4 cucchiai di limone

4 cucchiai di olio extra vergine

Rucola q.b

Insalata mista q.b

sale e pepe a piacere

Marinate la carne di pollo o tacchino con i sapori inseriti negli ingredienti. Potete utilizzare anche origano e rosmarino. Una volta marinata, create degli straccetti, ovvero delle striscioline grossonale, non troppo grosse e non troppo sottili. Scaldatele in una padella con un filo d’olio e togliete dal fuoco quando sono ben dorate, fatele raffreddare.

Preparate l’insalata mista con i pomodori o i pomodorini tagliati a pezzettini, le carote affettate a rondelle o anche alla Julien, unite la carne e mescolate il tutto. Condite con succo di limone e i quattro cucchiai di olio. Adagiate il tutto sull’insalata, condite con aceto balsamico o aceto di mele. Salate e pepate a piacere.

Buffet frutta

Macedonia estiva veloce: mix di frutta di stagione

Taglia fragole, pesche, melone, fichi e uva. Mescola delicatamente, aggiungi una spruzzata di succo di limone e qualche foglia di menta fresca. Puoi anche creare degli spiedini di frutta, saranno scenografici e buonissimi.